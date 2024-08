Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

IRE 🎟️ 8am IST

UK 🎟 9am BST

Full information 👉https://t.co/EtNuE2Hx6b

*These dates will be the band’s exclusive European appearances. pic.twitter.com/C5I0NVWS68