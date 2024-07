Maestros llevarán a cabo el XXI Curso Taller Latinoamericano del Educador Popular, mismo en el que realizarán mesas de trabajo acerca del contexto nacional y mundial, y su influencia en la educación en México y Latinoamérica.

En entrevista para Ángulo 7, Consuelo Hernández Aguilar, miembro del Comisión de Educación y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores la Educación (SNTE) en Lucha indicó que también se organizará la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina (Riosal).

Estos eventos se llevarán a cabo del 22 al 26 de julio, en la Escuela Secundaria Oficial Estatal No.775 “Benita Galeana”, ubicada en Calle Exconvento de Churubusco S/N, Col. Metropolitana 2da Sección, Ciudad Nezahualcóyotl.

A lo largo de ella se contará con la presencia de maestros, investigadores y demás ponentes que abordarán el tema de la educación en México y Latinoamérica. Del mismo modo, sostendrán mesas de discusión sobre los retos de la educación ante el panorama mundial y los movimientos políticos sociales, así como de la Nueva Escuela Mexicana ante los modelos neoliberales.

“Tenemos talleres para profesores, mesas de trabajo y galas culturales donde todos los compañeros pues participamos, aportamos, nos formamos y aprendemos” Consuelo Hernández Aguilar.

Programa del XXI Curso Taller Latinoamericano

Lunes 22 de julio: “El contexto latinoamericano y mundial”.

Se contará con la presencia de Antonio Castro, exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional y al abogado sindicalista Manuel Fuentes Muñiz

• 9:00 hrs. CDMX, 10:00 (Col, Ecu, Per), 11:00 (Chile), 12:00 (Arg, Bra.) Registro

• 10:00 hrs. CDMX, 11:00 (Col, Ecu, Per), 12:00 (Chile), 13:00 (Arg, Bra.) Mística, Acto Cívico, Bienvenida, Instalación, Saludos de organizaciones.

• 10:30 hrs. CDMX, 11:30 (Col, Ecu, Per), 12:30 (Chile), 13:30 (Arg, Bra.) Panel 1 “El contexto latinoamericano y mundial”

• 15:00 hrs CDMX, 16:00 (Col, Ecu, Per), 17: 00 (Chile), 18:00 (Arg. Bra) Comida

• 17:00 hrs. CDMX, 18:00 (Col, Ecu, Per), 19:00 (Chile), 20:00 (Arg, Bra.) Panel 2 “El contexto latinoamericano y mundial”

• 19:00 hrs. CDMX, 20:00 (Col, Ecu, Per), CDMX), 21:00 (Chile), 22:00 (Arg, Bra.) Evento cultural

Martes 23 de julio: “La educación popular en el desarrollo político cultural y de emancipación de los pueblos”.

Allí participarán el director de Materiales Educativos de la SEP federal, Marx Arriaga Navarro; también estará Sergio Espinal García, uno de los iniciadores programa alternativo que propone el comité para la educación y cultura.

• 06:00 CDMX, 07:00 (Col, Ecu, Per) 08:00 (Chile), 09:00 (Arg Bra) Activación Física (Presencial)

• 9.00 hrs. CDMX, 10:00 (Col, Ecu, Per), 11:00 (Chile), 12:00 (Arg Bra) Desayuno (Presencial)

• 10:05 hrs. CDMX, 11:05 (Col, Ecu, Per), 12:05 (Chile), 13:05 (Arg, Bra.) Mística

• 10:10 hrs. CDMX, 11:10 (Col, Ecu, Per), 12:10 (Chile), 13:10 (Arg, Bra.) Panel “La educación popular en el desarrollo político cultural y de emancipación de los pueblos”

• 11:40 hrs. CDMX, 12:40 (Col, Ecu, Per), 13:40 (Chile), 14:40 (Arg, Bra.) Encuadre de trabajo en mesas

• 11:45 hrs. CDMX, 12:45 (Col, Ecu, Per), 13:45 (Chile), 14:45 (Arg, Bra.) Mesas de trabajo

• 15:00 hrs CDMX, 16:00 (Col, Ecu, Per), 17:00 (Chile), 18:00 (Arg. Bra) Comida

• 17:00 hrs. CDMX, 18:00 (Col, Ecu, Per), 19:00 (Chile), 20:00 (Arg, Bra.) Talleres

• 19:00 hrs. CDMX, 20:00 (Col, Ecu, Per), 21:00 (Chile), 22:00 (Arg, Bra.) Evento Cultural

Miércoles 24 de julio: “El proyecto político sindical del poder de base y las tareas en el contexto nacional y latinoamericano”.

Ahí habrá algunos representantes del comité de las diferentes secciones que hay en el país.

• 06:00 CDMX, 07:00(Col, Ecu, Per) 08:00 (Chile), 09:00 (Arg Bra) Activación Física (Presencial)

• 9.00 hrs. CDMX, 10:00 (Col, Ecu, Per), 11:00 (Chile), 12:00 (Arg Bra) Desayuno (Presencial)

• 10:05 hrs. CDMX, 11:05 (Col, Ecu, Per), 12:05 (Chile), 13:05 (Arg, Bra.) Mística

• 10:10 hrs. CDMX, 11:10 (Col, Ecu, Per), 12:10 (Chile), 13:10 (Arg, Bra.) Panel “El Proyecto político sindical del poder de base y las tareas en el contexto nacional y latinoamericano”

• 11:40 hrs. CDMX, 12:40 (Col, Ecu, Per), 13:40 (Chile), 14:40 (Arg, Bra.) Encuadre de trabajo en mesas

• 11:45 hrs. CDMX, 12:45 (Col, Ecu, Per), 13:45 (Chile), 14:45 (Arg, Bra.) Mesas de trabajo

• 15:00 hrs CDMX, 16:00 (Col, Ecu, Per), 17:00 (Chile), 18:00 (Arg. Bra) Comida

• 17:00 hrs. CDMX, 18:00 (Col, Ecu, Per), 19:00 (Chile), 20:00 (Arg, Bra.) Talleres

• 19:00 hrs. CDMX, 20:00 (Col, Ecu, Per), 21:00 (Chile), 22:00 (Arg, Bra.) Evento Cultural

Jueves 25 de julio: “El protagonismo de los movimientos sociales y populares en el contexto nacional y latinoamericano”.

En él se abordará el desarrollo de algunas luchas sociales que hay en el país.

• 06:00 CDMX, 07:00(Col, Ecu, Per) 08:00 (Chile), 09:00 (Arg Bra) Activación Física (Presencial)

• 9.00 hrs. CDMX, 10:00 (Col, Ecu, Per), 11:00 (Chile), 12:00 (Arg Bra) Desayuno (Presencial)

• 10:05 hrs. CDMX, 11:05 (Col, Ecu, Per), 12:05 (Chile), 13:05 (Arg, Bra.) Mística

• 10:10 hrs. CDMX, 11:10 (Col, Ecu, Per), 12:10 (Chile), 13:10 (Arg, Bra.) Panel “El protagonismo de los movimientos sociales y populares en el contexto nacional y latinoamericano”

• 11:40 hrs. CDMX, 12:40 (Col, Ecu, Per), 13:40 (Chile), 14:40 (Arg, Bra.) Encuadre de trabajo en mesas

• 11:45 hrs. CDMX, 12:45 (Col, Ecu, Per), 13:45 (Chile), 14:45 (Arg, Bra.) Mesas de trabajo

• 15:00 hrs CDMX, 16:00 (Col, Ecu, Per), 17:00 (Chile), 18:00 (Arg. Bra) Comida

• 17:00 hrs. CDMX, 18:00 (Col, Ecu, Per), 19:00 (Chile), 20:00 (Arg, Bra.) Talleres

• 19:00 hrs. CDMX, 20:00 (Col, Ecu, Per), 21:00 (Chile), 22:00 (Arg, Bra.) Capsulas Culturales

Viernes 26 de julio: “Experiencias de articulación de las luchas nacionales, latinoamericanas y mundiales por la soberanía ambiental, comunal con prácticas sociales, éticas y humanas de nuestros pueblos”.

En este día se abordarán experiencias de organizaciones de América Latina.

• 06:00 CDMX, 07:00(Col, Ecu, Per) 08:00 (Chile), 09:00 (Arg Bra) Activación Física (Presencial)

• 9.00 hrs. CDMX, 10:00 (Col, Ecu, Per), 11:00 (Chile), 12:00 (Arg Bra) Desayuno (Presencial)

• 10:05 hrs. CDMX, 11:05 (Col, Ecu, Per), 12:05 (Chile), 13:05 (Arg, Bra.) Mística

• 10:10 hrs. CDMX, 11:10 (Col, Ecu, Per), 12:10 (Chile), 13:10 (Arg, Bra.) Panel “Experiencias de articulación de las luchas nacionales, latinoamericanas y mundiales por la soberanía ambiental, comunal con prácticas sociales, éticas y humanas de nuestros pueblos”

• 11:40 hrs. CDMX, 12:40 (Col, Ecu, Per), 13:40 (Chile), 14:40 (Arg, Bra.) Plenaria

• 13:40 CDMX, 14:40 (Col, Ecu, Per), 15:40 (Chile), 16:40 (Arg, Bra.) Declaración Política del XXI Curso Taller Internacional del Educador Popular y del XIII Seminario Internacional de RIOSAL

Comité pide reinstalación de los maestros cesados

Por su parte, Sergio Gerónimo Sánchez Sáenz, secretario del Comité, detalló que el XXI Curso Taller Latinoamericano del Educador Popular servirá para analizar la educación en cinco ejes. Entre ellos se encuentran los ámbitos pedagógicos, sindical, popular, ecológico y uno nuevo, de perspectiva de género.

Ahora, con relación a la reinstalación de los maestros cesados por oponerse a reformas educativas “peñistas”, comentó que ya hay avances. Esto, luego de que se llevara a cabo la primera mesa entre el grupo de docentes y los gobiernos federal y del estado de Querétaro.

Sin embargo, aclaró que aún no se garantizan los mecanismos para ello. Lo anterior, porque pareciera que no hay colaboración mutua entre ambos niveles de gobierno. Hecho que aseguró tiene como principales afectados a los maestros, que solo reciben largas para su reinstalación.

“Tanto el gobierno del estado de Querétaro como el gobierno federal tienen que asumir algunos compromisos en cuestión de la forma, los métodos, la responsabilidad que se asume para poder llegar al objetivo… Ellos se culpan mutuamente y nos están haciendo largas” Sergio Gerónimo Sánchez Sáenz.

Finalmente, aclaró que hay dos mesas más por delante, una en la que se aborden las incidencias y otra del legislativo de la reforma educativa. No obstante, dijo que no se llevarán a cabo hasta que no se resuelva el tema de la primera mesa. Ante ello, comentó que, de ser necesario, llevarán a cabo otro plantón, con el objetivo de que den solución a los maestros.