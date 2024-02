El Conahcyt apoya a 43 mil investigadores en el SNII y a 90 mil becarios con 3 mil 406 posgrados de calidad, con la perspectiva de la producción científica que resuelva problemas de la sociedad y alcanzar la soberanía científica; para ello la evaluación se ha vuelto mejor.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo7 Radio, Liza Aceves López, coordinadora del Programas para la Formación y Consolidación de la Comunidad, donde está adscrito el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt), quién agregó que con las reformas hechas el año pasado se logró mejorar el proceso.

Explicó que antes era un grupo que se enfocaba a la evaluación dentro del consejo y estaba concentrado en el centro del país en pocas instituciones, pero ahora se tienen más de mil personas las que se dedican a esto durante un tiempo de cuatro meses para revisar los perfiles de los investigadores, ya que son alrededor de 16 mil solicitudes las que se reciben.

Explicó que se hace mediante un mecanismo de insaculación en todos los niveles del SNII, que son 1, 2 y 3, con un proceso aleatorio y transparente, por lo que ya no hay información “velada o que solo unos cuantos tenían a la mano”, sino que es democratizada e incluyente.

Detalló que ahora la evaluación se hace de la trayectoria que tiene los aspirantes a entrar al SNII y de manera integral a través de tres factores: la producción científica, la incidencia de lo que hacen y de qué manera beneficia al país o resuelve problemas, y que permita el desarrollo de la soberanía científica de México.

Se rompió un proceso anquilosado que se tenían antes de las reformas del año pasado, pues había una coaptación de un pequeño grupo que no permitía tan rápido los ingresos al SNII, ahora nos basamos en que sea su currículum lo que hable por ello y no que sea por amigos o conocidos

Precisó que no es que estuviera mal la evaluación que se hacía, sino que al ser una “coaptación” de unos cuantos, no era accesible para los demás y la mayor parte de la población no tenía la información, ni sabía cómo participar, por ello, ahora la directriz es que cualquier persona dedicada a la ciencia y tecnología pueda formar parte del sistema.

En ese tenor, dijo que con los 90 mil becarios que se tienen en maestría, doctorado o especialidad se busca que se sumen para seguir aumenta el número de investigadores, pues en el actual sexenio ha subido en 50 por ciento al pasar de 28 mil 633 a 43 mil, es decir, una diferencia de 14 mil 367, con una tasa de crecimiento promedio del 6 por ciento por año.

Junta de Gobierno revisa malas prácticas

Aceves López comentó que dentro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras se tiene una Junta de Honor, que se encarga de revisar que no se den malas prácticas, la cual “ha hecho un papel muy importante en los últimos años.

Se tienen dos opciones que a partir de una mala práctica y de la sospecha que todos pueden hacerla, lanzamos toda nuestra forma de organización a perseguirla, no es que lo queramos hacer, sino que en los casos concretos entrar y revisar la situación para no hacer pagar a justos por pecadores

Hizo énfasis en que las comisiones evaluadoras cuando perciben que algo es falso lo remiten a la Junta, que está conformada por un grupo de investigadores determinado de manera aleatoria, para que revisen cuestiones de plagio, abuso en caso de robo de trabajo con estudiantes o la mala práctica de entregar los trabajos a alguien que tiene una cuota de poder y que no participó en la investigación.

La funcionaria federal indicó que la comunidad académica puede dar a conocer sus quejas o denuncias cuando detecten que algo de esto ocurre, ya que quien no tiene una práctica honorable no puede formar parte del SNII.

Además, de que desde las instituciones no deben permitir que suceda, pues lo que tienen que hacer es un trabajo honesto, buscando el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades y denunciar cuando detecten algo irregular.