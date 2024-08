Tras el acuerdo entre autoridades de México y de Estados Unidos, directivos de la planta Volkswagen ubicada en Cuautlancingo, Puebla, y trabajadores despedidos pactaron la reinstalación en sus puestos de trabajo. Falta definir fecha, pero se prevé para el 9 de agosto.

En entrevista para Ángulo 7, los trabajadores confirmaron que ya se encuentran firmando en tribunales el convenio. Señalaron que se sienten satisfechos y celebraron que por parte de la armadora no hay ningún tipo de condicionamiento; al mismo que no haya ningún tipo de hostigamiento.

Sobre el monto retroactivo respecto a salarios dijeron que eso también ya se acordó, no obstante no pudieron especificar en cuanto. También comentaron que no hay afectaciones en sus derechos sindicales.

Recordaron que en un primer momento fueron 10 los que iniciaron un proceso legal, sin embargo, uno si aceptó la indemnización que ofreció la empresa, por lo que no regresará a laborar; y el otro optó por continuar el proceso en manos de la justicia mexicana.

Sobre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), y su dirigente, Hugo Tlalpan Luna, expresaron que en ningún momento hubo apoyo de su parte.

Subrayaron que en ningún momento hubo injerencia por parte de este, “brilló por su ausencia en este proceso”, refirieron. Agregaron que carecen de representatividad.

Asimismo, dieron cuenta de que por parte de la Secretaria de Trabajo y Prevención Social (STPS) y su homóloga estadounidense, habrá un seguimiento para verificar si todo lo establecido por el mecanismo laboral se cumplió.

El pasado 30 de julio se dio a conocer por medio de un boletín del Mecanismo Laboral del T-MEC, que la planta Volkswagen deberá recontratar a los ocho extrabajadores despedidos injustificadamente .

¿Qué dice el acuerdo México-EU sobre despedidos de Volkswagen?

Luego de que los ocho trabajadores interpusieron una queja bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, los gobiernos de México y de Estados Unidos acordaron su reinstalación y el pago de los salarios caídos por parte de Grupo Volkswagen (VW).

También señala que se debe garantizar el cumplimiento de su carta de neutralidad sindical a todo el personal de la empresa. Además de cambiar las operaciones, la empresa debe investigar, y en su caso sancionar, aquellas que violen la política de no interferencia en asuntos sindicales.

Los trabajadores también tendrán que conocer los teléfonos, correos electrónicos o vías para denunciar de manera anónima las vulneraciones a sus derechos.