La Secretaría de Economía y la dependencia de Turismo, realizaron una degustación de la cocina típica poblana para fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales entre Puebla y Colombia.

Además de contribuir a promover el consumo y la comercialización de productos poblanos en mercados internacionales, posicionando a la marca ‘Orgullo Puebla’ como referente de calidad y tradición a nivel global.

La riqueza de la cocina Típica resaltó durante el evento “De Puebla para Colombia: El Sabor de Nuestra Tierra”.

El invitado especial al destacado chef colombiano Álvaro Clavijo, reconocido internacionalmente por su enfoque innovador y su trabajo en la cocina de autor.

Es propietario y chef principal del restaurante El Chato, actualmente en el puesto 25 de los mejores restaurantes del mundo. Esto, según The World’s 50 Best Restaurants 2024 y 10° en América Latina, según el ranking 50 Best Latin America.

Enseñan a chef colombiano cocina típica de Puebla

Al encabezar el evento, la secretaria de Economía, Alejandra Montiel refirió que la degustación de la cocina típica poblana, fue para mostrar al chef invitado, a través de las cocineras tradicionales: Victoria Serrano Díaz, de Cholula y Lazara Pérez Silva de Huauchinango, los ingredientes y la tradición milenaria detrás de platillos emblemáticos como el mole poblano y el pipián verde.

Te puede interesar

Además, se presentaron productos locales de la marca ‘Orgullo Puebla’ y de cooperativas regionales, tales como café, miel, pinole, mezcal, sales, moles y salsas.

Añadió que la cocina típica de Puebla y la colombiana comparten una rica historia de intercambio cultural, reflejada en sus ingredientes y tradiciones culinarias, influenciadas tanto por sus orígenes indígenas como por influencias coloniales.

El evento contó con la presencia del Cónsul General de Colombia en México, Andrés Camilo Hernández Ramírez.

También, el director general para Centro América y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Imanol Belausteguigoitia fue uno de los invitados.

El secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza acudió en representación de Pepe Chedraui. Además de otros restauranteros y representantes de la cocina poblana en el mundo.