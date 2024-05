Los sectores restaurantero y comercio consideraron que no es viable aplicar la ley seca por la elección del domingo en Puebla, pues no inhibe el consumo de alcohol; generará pérdidas del 60 y 25 por ciento, respectivamente; pidieron al gobierno reconsiderar la medida.

Por una parte, en entrevista, Carlos Azomoza Alacio, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que están a la espera de que el gobierno estatal emita el decreto para conocer los considerados que se tendrán

Dijo que más de la mitad de los ingresos se perderán, sobre todo porque el sábado será la final de la Champions League y muchos restaurantes tenían ya sus reservaciones, por lo que esta medida, que será durante todo el fin de semana, les impactará de manera negativa.

Agregó que metió una solicitud con el gobierno estatal desde hace tres semanas para que sea tomado en cuenta, en la que pidió que a este tipo de establecimientos no se aplique en lo que respecta al consumo de alimentos acompañada de bebidas alcohólicas, aunque no ha tenido respuesta.

Precisó que son 36 mil unidades de negocio y se estima que al menos el 50 por ciento tenga este tipo de afectaciones, es decir, alrededor de 18 mil, de los que 6 mil se encuentren en la capital, pues no se descarta que haya la cancelación de las reservaciones.

“Tenemos una afectación del 60 por ciento, más porque son dos días, vamos a esperar que salga el decreto. Yo creo que ya es una ley arcaica que no debería de aplicarse, por eso es que solicitamos que se permita la venta de alcohol solo acompañada de alimentos, pero no hemos tenido respuesta”, expresó.

Agregó que por esta situación hay mucha gente que opta por hacer reuniones en sus casas, para lo que compran el alcohol en tiendas de conveniencias entre jueves y viernes en lugar de ir a algún otro establecimiento. Tan solo Puebla capital son 12 mil negocios y de éstos la mitad se verán afectados.

Ante esto, Azomoza Alacio comentó que “lo único que los va a salvar” es la temporada de chiles en nogada, para la que ya se preparan, pero hizo énfasis en que no hay otra forma de recuperarse por las pérdidas que tendrán el sábado y domingo por la ley seca.

4,560 comercios se verán afectados: Canaco

Sobre el tema, igual en entrevista, Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), sostuvo que esta medida “ya no tiene sentido”, además de que la consecuencia de aplicarla no solo afectará a 4 mil 560 comercios, sino que genera venta informal y genera pérdidas del 25 por ciento.

Mencionó que con esto no se evita el consumo de bebidas alcohólicas, pues hay quien las compra con antelación u ofertan de una forma no oficial, lo que provoca que la gente pueda seguir teniendo acceso a ellas y se abre la posibilidad de venta de este producto de dudosa procedencia.

“Nosotros hacemos un llamado a la autoridad, no hay una obligatoriedad de aplicarla, es una responsabilidad de cada uno de los municipios, si bien el gobierno federal la emite y también la recibe el estado, cada ayuntamiento tienen opción de ejecutarla o no”, abundó.

#Ángulo7Informa ll La ley seca que se aplicará en #Puebla con motivo de las elecciones dejaría afectaciones de por lo menos 25% a los comercios con venta de bebidas alcohólicas, que son 4,560, informó el presidente de la @CANACOPUEBLA1, Juan Pablo Cisneros.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/Wr9p03tMV4 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) May 30, 2024

Incluso, hizo un llamado a la reflexión porque la elección es una fiesta ciudadana en la que las familias salen a votar y convivir, por lo que lo mejor es que lo hagan en orden y con un consumo responsable, ya que las afectaciones son para las tiendas en general como son vinaterías, restaurantes, con una caída del 25 por ciento, aunque otros del 50 por ciento.

Refirió que las 4 mil 560 unidades económicas que tendrán pérdidas son en los giros de venta de licores, minisuper y tiendas de conveniencia y, en contraste, no se puede cuantificar cuántos son los puntos de venta informal que se pueda generar.

Explicó que cada giro es distinto, pues habrá negocios que se mantengan abiertos, pero no puedan vender alcohol, lo que implica que menos personas acudan, medición que se hace en comparación con semana atrás, sobre todo porque serán dos días que durará dicha ley.

Si bien consideró que en días anteriores pudieran subir sus ventas, en promedio serán afectados porque no alcanzan los ingresos planeados a la semana, sumado a que no garantiza que no se esté consumiendo alcohol, pues se genera un mercado fuera de la ley.