Al menos tres plazas comerciales en la ciudad de Puebla, como son Las Ánimas, Las Torres Angelópolis y Paseo de San Francisco, se encuentran con poca ocupación de locales, por lo que tampoco tienen gran afluencia de personas, pues solo van porque les quedan de paso.

Aunque son plazas conocidas, conforme a la ubicación en la que se encuentra, es notorio ver como hay locales que no están abiertos como lo constante este medio en un recorrido, ya sea porque no se tiene interés o porque las ventas no son las adecuadas para estar pagando una renta.

Lo que se pudo notar es que en cualquier de estos tres establecimientos se tienen tanto gimnasio como salas de cine, lo que genera que la poca gente que acude lo haga para ver una película o entrenar.

Por ejemplo, Gabriela comentó a Ángulo 7 que solo acude a alguna de estas plazas porque hay cine y lo hace para ver alguna película, ya que cuando necesita comprar algo solo es ropa o en su caso cuando hace el súper, pero para eso va a otros donde se encuentra todo junto.

“Yo por lo regular aprovecho para hacer el súper y comprar otras cositas que se necesiten para la casa, ya que si solo quiero ir a pasear procuro que sea en donde se tiene cine y es literal a lo único que vengo, como en estas”, contó a este medio.

Paseo San Francisco, ubicado en el Centro Histórico de Puebla Credito: Edgar Guzmán

Otro ciudadano comentó que solo asiste de vez en cuando porque es un punto de referencia para encontrarse con una persona y porque está de paso, pero no es muy habitual que vaya porque no compra en las tiendas que se tienen, sobre todo porque luego tienen precios elevados.

Plazas comerciales de Puebla: Paseo San Francisco y Las Ánimas, casi vacías

Tan solo en el recorrido realizado en la Plaza Paseo de San Francisco, que está a un costado del Centro de Convenciones se puede observar que cerca de la mitad de los locales ya no están ocupados o se encuentran con el letrero de “se renta” y el número de teléfono celular.

A pesar de que se tiene cerca la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al interior están módulos de atención de la Secretaría de Finanzas del estado y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la afluencia es poca.

En este lugar se puede ver que en la parte de abajo hay locales de artículos deporticos, ropa y variedad, pero más de cinco locales vacíos y, en la planta alta, en la zona de fast food solo hay un local de comida china que está abierto, además del Cimemex y el Smart Fit, pero todos los demás están cerrados.

Centro comercial “Galería Las Ánimas”, ubicada en Bulevar Atlixco Credito: Edgar Guzmán

La plaza de El Triángulo de Las Ánimas sucede algo similar, ya que, si bien en la parte de abajo casi todos los locales están ocupados, en la parte de comida solo se tiene un local, mientras que los demás están cerrados y la afluencia de personas es relativamente poca.

Y es que lo que ayuda es que en la planta alta se tiene el gimnasio Sport World al que sí acuden para hacer ejercicio las personas, una vitale clínica integral y un local de “Enigma Room”, sin embargo, todos los demás espacios se encuentran vacíos y disponibles para rentarse,

Es de recordar que en su momento esta plaza era una de las más recurrentes en la ciudad, solo por detrás de Dorada, que se ubica en el bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente, pues la gente la usaba como un punto de referencia tanto para ir de compras, lo cual ahora ya no ocurre.

Plaza Las Torres, fantasma

De igual forma, está la plaza “Las Torres Angelópolis”, ubicada en bulevar Municipio Libre, a unos metros del centro comercial Paseo Destino, la cual está casi en su totalidad vacía, incluso se puede ver desde afuera que los locales están en renta y tienen los números de contacto para que se comuniquen.

La baja de afluencia se puede ver porque incluso son pocos los vehículos que se ven estacionados afuera, por lo que del 100 por ciento de los locales que se tienen, menos del 10 por ciento están ocupados, tomando en consideración que igual hay oficinas.

Plaza Las Torres. Ubicada en Ex Hacienda Mayorazgo Credito: Edgar Guzmán

En esta plaza se puede ver por afuera un local de ropa y artículos para mujer “Fanpage Store”, mientras que por dentro están un local de paletas artesanales, de Modatelas y de Promoda, mientras que arriba solo se tiene un Italian Coffee, el Cinemex y un gimnasio Empire Fitness.

Dentro de este establecimiento igual se pueden ver oficinas del Poder Judicial de la Federación y los nuevos módulos del Instituto Nacional Electoral (INE), que se reubicaron el pasado 2 de julio, ya que antes estaban en la 11 sur y 53 Poniente.