El atacante del Club Puebla, Luis Quiñones García podría no jugar ante su exequipo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Esto, debido a una cláusula que puso el conjunto “Felino” cuando lo cedió a “La Franja”.

Este sábado 5 de octubre, en puto de las 17:00 horas, el Puebla visitará el Estadio Universitario para medirse a los Tigres. Lo anterior, como parte de la jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga MX.

Cabe señalar que el Puebla llegará este duelo a la baja. Y es que no solo viene de tres derrotas consecutivas. A esto, se suma que ahora también se encuentra con la posibilidad de quedarse sin una de sus figuras.

Y es que se mantiene en duda la participación del delantero colombiano, Luis Quiñones García.

El extremo derecho llegó al cuadro de “La Angelópolis” este verano como refuerzo en calidad de préstamo, proveniente de Tigres. Sin embargo, tal parece que el conjunto regiomontano se quiso blindar para que este no pudiera hacerles algún daño.

Por ello, en el contrato del préstamo, “Los Felinos” tendrían como acuerdo que Quiñones García tenga prohibido jugar contra ellos. Y es que, al final de cuentas, la carta del jugador oficialmente pertenece a Tigres.

Pese a esta situación, el director técnico de “La Frnaja”, José Manuel “Chepo” de la Torre Menchaca declaró que, al menos de su parte, seguirá contemplando al colombiano en su esquema para enfrentar a Tigre. Y es que señaló que, en lo que es consciente, no existirá ninguna restricción en su contrato.

No tengo conocimiento de que haya una cláusula de ése tipo, para mi no existe en este contrato, entonces todos (los jugadores) son viables para jugar, a mi no me gusta hablar de supuestos ni nada de eso, yo hablo de realidades, me quedo al margen de cualquier situación y chismes que se manejan dentro de todo el ambiente.

José Manuel “Chepo” de la Torre Menchaca