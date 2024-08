La tiradora con arco, Alejandra Valencia Trujillo, ganó una de las únicas cinco medallas que México obtuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024, pese a ello, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tomó la decisión de reducir su beca deportiva.

Así lo denunció la atleta mexicana este jueves 22 de agosto, a través de su cuenta de “X” en redes sociales. La arquera señaló que ese mismo día acudió a las oficinas de la Conade para realizar los trámites correspondientes para su beca. Sin embargo, al momento que tenía que firmar su documentación se percató que le aplicaron una reducción en su apoyo económico.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a Conade me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias. Escribió Alejandra Valencia Trujillo.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

No pues muchas gracias 🥲 — alejandra valencia (@micozito) August 22, 2024

Cabe recordar que Alejandra Valencia Trujillo, junto a Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz Rosales ganó la medalla de bronce en los últimos juegos olímpicos. Lo anterior, dentro del evento por equipos de tiro con arco femenil, donde cada una conformó la terna mexicana.

Actualmente, la atleta de 29 años es la máxima exponente nacional en su deporte, ocupando el 3er lugar del ranking mundial. Asimismo, con este 2024, sumó dos justas olímpicas consecutivas subiendo al podio, pues además del bronce en París, ganó el tercer lugar en equipos mixtos en Tokyo 2020 junto Luis “El Abuelo” Álvarez Murillo.

Además de Alejandra Valencia, Conade ha reducido y hasta quitado la beca a más medallistas

Es de señalar que el caso de Alejandra Valencia Trujillo no es el único en el que la Conade termina reduciendo y hasta anulando la beca de un deportista con resultados de talla internacional.

Osmar Olvera Ibarra, clavadista que ganó dos medallas en París 2024, también señaló a la Conade, aunque en su caso por adeudos en su beca. Esto, luego de que el organismo lo felicitara en redes sociales tras ganar oro en trampolín de 1 metro en el Campeonato Mundial de Natación.

El clavadista respondió a la publicación de la Conade escribiendo: “Gracias, nada más me hace falta la beca desde hace un año y estamos completos”.

La @CONADE y su directora felicitaron al gran #OsmarOlvera por su oro🥇en el Mundial de #Doha2024.



El joven clavadista les respondió:

“Gracias, nada más me hace falta la beca desde hace un año y estamos completos🫣🫢🇲🇽”



Además de clavados, Osmar gana oro en knock-outs🥊 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0GQNV6s3pG — José Manuel Azpiroz (@jmazpiroz) February 4, 2024

Además, varios otros deportistas acuáticos han acusado a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara Espinoza, por quitarles el apoyo. Entre ellos, el equipo mexicano de natación artística y las clavadistas Gabriela Agúndez García y Alejandra Orozco Loza. Estas últimas, incluso, comentaron la posibilidad de recurrir a vender sus medallas olímpicas de Tokyo 2020.

Respecto al tema de los atletas acuáticos, todo tendría relación ante el conflicto que existe entre la Conade y la World Aquatics. Y es que esta última desconoció en 2023 al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, luego de que lo vincularon a proceso por desvió de recursos. Posteriormente, instauró un comité regulador que tomaría las riendas en lo que se designaba un nuevo dirigente.

Pese a ello, la Conade no aceptó esta decisión, argumentando que solo ellos podían destituir o no a un presidente deportivo. Asimismo, comentaron que mientras estuviera el comité regulador, la federación no tendría el apoyo del organismo.