¡Histórico! Las arqueras Alejandra Valencia, Ana Pau Vázquez y Ángela Ruiz, lograron su primera medalla de bronce para México en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que en el tercer duelo se enfrentaron con Países Bajos, a quienes vencieron con 6-2.

Los tiros llenos de seguridad de las tres atletas conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de que vencieron en cuartos de final a Alemania con 5-1, mientras que en semifinales el trío mexicano frente a las arqueras de China quedó en 5-3, en un duelo de mucha perfección.

Fue así como la destreza de las olímpicas se aproximó al tercer duelo con Países Bajos, donde se reencontraron con Gabriela Schloesser (antes Bayardo), pero la vencieron con 6-2, con las últimas tres flechas perfectas, justo en el 10.

¡Medalla de bronce para México! 🥉🇲🇽



Alejandra Valencia, Ana Pau Vázquez y Angela Ruiz🇲🇽 derrotaron 6-2 a Países Bajos🇳🇱 en el duelo por el tercer lugar de #TiroconArco por equipos femenil.



¡Primera presea para la delegación mexicana en #Paris2024 ! pic.twitter.com/eB3w9nwdlN — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 28, 2024

Alejandra, Ana y Angela, bronce para México en París 2024

La arquera mexicana Alejandra Valencia Trujilllo, originaria de Hermosillo, Sonora, se ha convertido dos veces medallista olímpica desde los 17 años que participó en sus primeros Juegos Olímpicos en 2012, aunque en esta primera experiencia cayó en las primeras rondas.

A lo largo de su carrera ha logrado bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024​ y en los de Tokio en 2020, tres veces medallista de oro en los Juegos Panamericanos en 202​3​ y medallista de Plata en el Campeonato Mundial de Berlín 2023. Recibió el Premio Nacional del Deporte en 2023.

Alejandra Valencia Trujilllo, arquera originaria de Hermosillo, Sonora

Ana Pau Vázquez, oriunda de Ramos Arizpe, Coahuila, nació en 2000. A lo largo de trayectoria deportiva como arquera ha sido integrada en la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que le permitió se medallista de bronce en dicha justa en tiro por equipos.

Cabe decir que primero empezó con arco compuesto, pero después de ganar el oro en la Olimpiada Nacional 2014 se inclinó al arco recurvo.

Ana Pau Vázquez, arquera oriunda de Ramos Arizpe, Coahuila

Con tan sólo 18 años de edad, la arquera coahuilense, Ángela Ruiz, ya es multimedallista internacional y disputó en sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024, donde obtuvo medalla de bronce.

“Ángela Ruiz es una persona introvertida, no hablo mucho pero cuando agarro confianza lo hago un poco más. Me gusta cocinar, pasar tiempo con mi familia y los perritos, tengo tres. Disfruto cada momento en el que entreno, aunque también me gusta dormir y ver series de muchísimas temporadas. Soy muy normal fuera de todo lo que he logrado en el deporte”, aseguró.

Ángela Ruiz vive su debut olímpico con tan solo 17 años de edad. Conade



Durante una entrevista puntualizó: “Quiero seguir haciendo historia en este deporte, y mi mentalidad es de que quiero llegar a ser la mejor de México y el orbe para estar en el top mundial por muchos años, y hacia eso voy. Realmente no voy a dejar de tirar hasta que logre las cosas que me voy proponiendo”.

¿Cuándo terminan los Juegos Olímpicos de París 2024?

Respecto a las fechas de los Juegos Olímpicos de París, estos se celebrarán a lo largo de 16 días, dando inicio este 26 de julio y finalizando el domingo 11 de agosto.