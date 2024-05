Las Rayadas de Monterrey, por tercera ocasión y luego tres años, vuelven a coronarse campeonas de Liga MX Femenil. El equipo regiomontano venció al Club América, en un dramático encuentro que se fue hasta lo penales con gol de último minuto.

Este lunes 27 de mayo, el Estadio BBVA se convirtió en la sede de la final de vuelta de la Liga MX Femenil entre Rayadas de Monterrey y Club América. Para este duelo, “Las Águilas” partían con ventaja el global, tras su victoria 0-1 en la ida.

El partido comenzó con Monterrey buscando abrir el marcador desde los primeros minutos. Sin embargo, sería el América quien lo conseguiría al minuto 9. Esto, en una descolgada de Sarah Luebbert, donde tras una jugada individual, puso el 0-1 (0-2 global) con un disparo cruzado.

⚽️ Who else but you @sarah_luebbe 🇺🇸? 😎@AmericaFemenil 🦅aumenta su ventaja y ya lo gana en el Gigante de Acero 🏟️ pic.twitter.com/Dlosk31rey