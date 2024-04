La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) abrió una carpeta de investigación contra el portero del Club Tigres, Nahuel Guzmán. Lo anterior, debido a su conducta antideportiva en “El Clásico Regio”, donde usó un rayo láser contra el portero de Rayados de Monterrey.

Así lo informó la misma FMF, a través de un comunicado que difundió mediante redes sociales este lunes 15 de abril. Así mismo, señaló que la Comisión Disciplinaria será quien lleve a cabo las indagatorias.

Cabe mencionar que esta investigación se da después de que la directiva de Rayados presentara una queja por el comportamiento del jugador felino. Esto, durante el juego contra Tigres, del pasado sábado 13 de abril por la fecha 15 del Clausura 2024 de la Liga MX.

Y es que pese a que Nahuel Guzmán no jugó dicho encuentro por lesión, sí estuvo en el palco visitante del Estadio BBVA. Siendo ahí donde cámaras captaron como Nahuel Guzmán se encontraba utilizando un rayo láser durante el partido.

Aparentemente, Nahuel Guzmán apuntó la luz de este artefacto a la cara de los jugadores del Monterrey. Hecho que por momentos complicó la visión de los elementos Rayados, con las acciones en curso. Entre sus principales víctimas se encontró el portero del Monterrey, Estaba Andrada.

