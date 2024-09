El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Puebla, dieron fin a la simulación. Y es que ambas dirigencias coincidieron que la alianza entre ellos fue lo que ocasionó la derrota de que cada partido.

La primera en tocar el tema fue Augusta Díaz de Rivera Hernández, dirigente del PAN Puebla, quién en su análisis del proceso electoral, dijo que la alianza con el PRI fue una de las principales causantes de su derrota.

Este lunes, Delfina Pozos Vergara reveló, dirigente del PRI Puebla, que a sus militantes no les gustó ir con el blanquiazul. Y es que disgustó que en la propaganda no fueran tomados en cuenta. Hizo un llamado a que los partidos de “Mejor rumbo por Puebla” reflexionen sobre sus decisiones.

Sin mirar al contexto nacional, ambos partidos se echan la bolita sobre su perdida, es decir, cómo si cada partido no tuviera “cola que le pisaran”.

Por ejemplo, en el caso del tricolor de Puebla están las acusaciones de Tania Félix, quién iba como suplente en la diputación pluri local de la dirigente, Pozos Vergara. Y es que Tania N. actualmente es acusada de esta involucrada con un grupo criminal.

El partido se desligó y pidió que se le aplicará todo el peso de la ley, pero, lo que no dijo, es que se investigará a personas a Tania N., etc, etc. Es decir, le dio a la vuelta a la página para no volver a tocar el tema.

No cabe duda que todo fue una cuestión utilitaria. A ambos partidos les sirvió la estructura de cada partido, y los recursos humanos que trae consigo. Lo más relevante es que incluso, gracias PAN, el PRI logró ganar pluris y mantener el registró como partido.