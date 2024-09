El PAN en Puebla reconoció que la alianza con el PRI, PRD y PSI generó una falta de identidad, así como la mala elección de candidatos, fue lo que llevó a la derrota en las elecciones del 2 de junio, aceptó su dirigente local, Augusta Díaz de Rivera.

En rueda de prensa, la panista indicó que en el caso de los elegidos para contender por un cargo de elección popular falló el método de selección; además fue tardío, entre otros desaciertos que se cometieron como alianza.

También consideró que no fue correcta la narrativa y hubo una descoordinación en las campañas a los distintos puestos de elección popular.

🔵 ¡Por Fin! El @PANPuebla2124 ahora sí admite que su derrota histórica es producto de su alianza con el @PRIdePUEBLA y el #PRD, así como mala elección de candidatos, informó su dirigente estatal, @Augustadrh pic.twitter.com/SG2mXPkNju — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) September 3, 2024

Ante esto, dijo que buscará recomponer el camino y acercarse más a la militancia para hacer una reestructuración de fondo, lo cual implica abrirse a nuevos liderazgos.

No obstante, la gestión de Díaz de Rivera ha sido ampliamente criticada por la derrota histórica sobre todo de ese partido que no pudo retener el municipio de Puebla, aunado a que no pudo lograr por el voto directo diputaciones locales y federales. Lo más grave es que no tuvo la capacidad de arrebatarle a Morena la gubernatura.

PAN Puebla defiende postulación de Eduardo Rivera

En este contexto, la dirigente del PAN afirmó que Eduardo Rivera Pérez fue el mejor que pudieron postular y que los resultados así lo avalan, mismos que analizaron en el consejo estatal que sesionó el lunes pasado.

Reiteró que se requiere una reformulación de los principios del partido y generar un mayor acercamiento con la militancia y aquellos que tienen un liderazgo para ayudar a reestructurar al panismo.

Por otro lado, pidió a Morena que se abra al diálogo y debate en el Congreso local, donde de nueva cuenta será mayoría, para que se discutan las iniciativas que se generen, una vez entre la nueva legislatura a partir del 15 de septiembre.