Se rumoraba que en las próximas horas se definirán la candidaturas para diputado federales federales. Lo anterior, luego de que se filtrará el supuesto listado en medios, el cuál incluía a Claudia Rivera Vivanco con una diputación para el distrito 7.

Dicho listado fue desmentido por la exalcaldesa de la capital poblana, a través de cuenta de tuiter. al mismo tiempo que agregó que ella sigue metida en la contienda por volver a ocupar ese cargo.

Los leo muy nerviosos a todos. No se vayan con la finta. Yo sigo concentrada con arduo trabajo en la capital poblana. Tampoco se preocupen, no tienen que estarme buscando a donde subirme o de donde bajarme. ¡Yo decido donde participar y como lo he venido expresando, todo mi esfuerzo está concentrado en la ciudad!

Rivera Vivanco