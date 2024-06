Como se ha dicho anteriormente, ya se acerca el cambio de dirigencia estatal PAN Puebla, lugar que actualmente ocupa Augusta Díaz de Rivera Hernández. Sin embargo, aunque las críticas giran en torno a Eduardo Rivera Pérez, piden que nuevo líder sea cercano a la militancia.

Y es que, todos señalan que Rivera Pérez no se mantuvo al margen de las decisiones del partido. No obstante, fuentes cercanas a este medio señalaron que Díaz de Rivera nunca “quiso ensuciarse los zapatos” (sic). Que todo lo quiso hacer desde la capital.

Señalaron que sólo se dedica a realizar trabajo de escritorio mientras “Lalo Rivera iba a lo municipios y se reunía con liderazgos”. Ello, coincide con la acusación que hizo Mónica Rodríguez Della Vecchia, quién también buscará postularse para la dirigencia, cuando dijo que en los municipios están enojados por no haber sido tomados en cuenta.

La autocrítica que habría que realizar compete a iniciar por ver lo que no se hizo. Diría el viejo y conocido refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. De lo contrario, los errores seguirán pasando y llevando a que el PAN cómo oposición se estanque.

Hay que estar atentos de los perfiles que “ya levantaron la mano”. Uno de ellos es Edmundo Tlatehui Percino, edil de San Andrés Cholula, que cuenta con legitimad del municipio; y es que su esposa, Lupita Cuatle, ratificó el legado de la familia en el poder.

Otro de los perfiles al que hay que darle seguimiento constante es a Mario Riestra Piña, quién quiso convocar a una reunión con el Consejo Estatal. Lamentablemente, estos se le adelantaron y convocaron a una comisión permanente. Y eso que la contienda apenas empieza.