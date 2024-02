El senador Alejandro Armenta Mier señaló que la organización social es la clave para seguir avanzando en la cuarta transformación en Puebla, junto con el diálogo y la aplicación de la ley.

Lo anterior lo dijo el pasado jueves ante medios de comunicación después de presidir la ceremonia solemne para develar en el Muro de Honor la leyenda: “A los Tres Juanes de la Sierra», dónde también estuvo el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con el fin de reconocer su compromiso social y sea guía para todos los servidores públicos.

Ante la pregunta de Ángulo 7, Alejandro Armenta dijo que los pueblos indígenas han sufrido «años de abandono» por los cacicazgos políticos que les han impedido su desarrollo y medran con la pobreza.

Explicó que no quieren el desarrollo porque «pierden el control sobre los comuneros, los indígenas, las tierras y las minas, se trata de un tema estructural de fondo«.

Puso como ejemplo a las industrias mineras extranjeras que usan protocolos estrictos en sus países, pero contaminan en naciones como México, lo cual ya no se debe permitir.

Organización social

¿Cómo revertir esta falta de desarrollo incluyente? ¿Cuál debe ser la estrategia para hacerle frente a los cacicazgos?, se le preguntó y el senador contestó: «hay que organizarnos socialmente», conciliar, sensibilizar, dialogar y aplicar la ley.

Añadió: «lo peor que puede pasar es quedarnos cruzados de brazos (…) lo peor que puede pasar es saber que hay un problema y ser omisos (…) yo no soy omiso (porque) los pueblos indígenas no quieren dadivas, no quieren que se les tenga lástima, exigen respeto y justicia».

El senador Alejandro Armenta tiene una claridad extraordinaria, no sólo de lo que significa la cuarta transformación, sino también de cómo irla concretando. Sabe que la tarea no será sencilla, pero de eso se trata la política: de lograr las posibilidades con la organización social, el diálogo y la aplicación de la ley.

Precisamente, este domingo y lunes estará en Puebla el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido el pionero en hacer política de esta forma.