El activista Carlos Rodríguez Leal apareció con vida esta tarde en San Martín Atexcal, confirmaron sus familiares, quienes exigieron que siga la investigación por este caso; se presume que se trató de un acto de intimidación por la lucha que realiza.

Indicaron que el Secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, les informó que el activista fue encontrado sano y salvo y actualmente se traslada a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión para que rinda su declaración.

🚨Ubican en #SanMartínAtexcal al activista #CarlosLeal, desaparecido el pasado sábado en #Tlacotepec, al estar en un plantón en la #PresidenciaMunicipal. Había denunciado el uso de avionetas para inhibir la lluvia y al respecto el presidente @lopezobrador pidió informe a @SICTmx. pic.twitter.com/nwwfwdg8O1 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 16, 2023

Exigieron que se sigan investigando los hechos de porqué fue privado de su libertad por más de 48 horas pues, a su parecer, el agraviado fue víctima de un intento de intimidación por la lucha que realiza por la defensa del agua y los pueblos campesinos de la zona.

“Estamos muy contentos, no tenemos cómo agradecer a las comunidades que se unieron, que nos han apoyado (…) Estamos muy contentos de que esto haya sido un buen desenlace, pero no quitaremos el dedo del renglón”, sostuvieron.

En este sentido agregaron que tiene que haber una investigación a fondo, “porque esto no puede quedarse así, no queremos otro Acteal, no queremos otro Aguas Blancas, no queremos otro Ayotzinapan, necesitamos que el Gobierno del Estado y el federal den con los responsables y hagan una investigación a fondo”.

Cabe destacar que los pobladores acusan que la desaparición de Carlos Rodríguez Leal se dio luego que señalaran al alcalde José Pedro Antolín Flores Valerio, de incumplir los acuerdos a los que habían llegado sobre la situación de las avionetas que sobrevuelan la zona y que acusan es para inhibir las lluvias.