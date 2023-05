-Publicidad-

A una semana del inicio de las obras de rehabilitación en drenaje y pavimentación en el Centro Histórico de Puebla, los locales de comida resistente han sufrido una disminución de sus ventas hasta de hasta 60 por ciento respecto a las semanas previas; sin embargo, prevén recuperarse e incluso crecer cuando los trabajos queden concluídos en julio.

En un recorrido realizado por Ángulo 7 en la Avenida 10 Oriente, se pudo constatar que han retirado todo el adoquín de la vialidad, dejándola en terracería para una reparación posterior, pero por el momento, la arena y el lodo entra en los establecimientos, evitando que la gente quiera comer ahí.

De acuerdo a Cristina, vendedora de las tradicionales cemitas poblanas, eran las 2:30 de la tarde y no había vendido nada, lo cual ha venido pasando los últimos dos días, ya que los clientes que normalmente asistían a comer aquí, ya no lo hacen porque su comida se llena de tierra o no están a gusto con el ruido de la maquinaria.

Lo mismo pasa con las misceláneas que están junto a este, pues sus principales clientes eran las personas al esperar su transporte público y ahora, sus ventas se han visto afectadas en un 60 por ciento, pues se ayudaba también de la venta de tortas y han decidido mejor no hacerlas ya.

Ponen cortinas de plástico para evitar la entrada del polvo

-Publicidad-

Por otro lado, como única opción que les queda, los comerciantes optaron por poner cortinas de plástico transparente, con el fin de disminuir el polvo y demás restos de las obras que están haciendo en esta avenida, pero aún así, en los pisos se logra ver cómo se acumula la basura.

#Ángulo7Informa || Debido a las labores de intervención en el #CentroHistórico por parte del @PueblaAyto, establecimientos de comida han optado por poner cortinas de plástico, ya que el polvo contamina sus alimentos Vía @anahivaldezr pic.twitter.com/AE0T64wIDc — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) May 12, 2023

No obstante, todos coincidieron en que no ha habido un acercamiento para darles alguna alternativa, lo único que los tranquiliza es que cuando terminen, puedan volver a recuperar la venta que tenían antes de estos trabajos de rehabilitación, pues habrán mejores calles y volverá a pasar el transporte público.

#Ángulo7Informa || De acuerdo a transeúntes, las obras han provocado mucho caos, retrasando el tiempo de llegada a su destino; además de que, el polvo es uno de los principales problemas Vía @anahivaldezr pic.twitter.com/rn2SFVeO7V — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) May 12, 2023

- Publicidad -

Cabe mencionar que, los puntos intervenidos son: 14 Poniente y 5 Norte, 16 Poniente y 5 Norte, 9 Norte y 8 Poniente, 6 Poniente y 9 Norte, 8 Poniente y 3 Norte, 10 Poniente y 3 Norte, 12 Poniente y 3 Norte, 3 Norte y 14 Poniente, 4 Norte y 10 Oriente.

Razón por la que tuvo que ser reubicado el transporte público, lo cual provocó el descontento de los ciudadanos como Samanta, quien pasa por estas calles y aunque era urgente la rehabilitación, siempre pasan las motos y levantan todo el polvo.