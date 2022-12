-Publicidad-

Desde que el exgobernador Mario Marín cambió el uso de suelo de los campos del Seminario en beneficio de particulares, vecinos del lugar han buscado evitar la pérdida de 6 mil metros cuadrados y que sean reconocidos como un espacio deportivo.

La señora Esther Pérez, vecina de los campos del Seminario, ubicados entre las colonia Patrimonio, Vicente Guerrero y Granjas del Sur, quien ha estado desde el inicio de la defensa de los campos, junto con Galdino Cerón, señaló que se dedicaron a investigar en el Registro Público de la propiedad, sobre la primera persona, dueña de dicho predio.

En una entrevista con Ángulo 7, mencionó que halló información de que una persona de nacionalidad alemana poseía las escrituras de 21 lotes, desde 1940, incluidos los campos y que, 20 años después, vendió al señor Francisco García Torres.

Posteriormente, la familia Lozano Trasdoseados, quienes eran muy religiosos buscaron utilizar dicho predio para la construcción de un Seminario, por lo que buscaron a García Torres para indemnizarlo.

Sin embargo, la obra no se realizó debido a la lejanía el centro de la ciudad, aún así, el terreno se quedó para que los seminaristas fueran a hacer ejercicio y por ello, se le quedó el nombre de los campos de “El Seminario”.

Una vez que murió el párroco encargado de los campos, surgieron diversos “dueños” que se adjudicaron la propiedad, por lo que el terreno, originalmente de más de 80 mil metros, se fue reduciendo hasta los actuales 62 mil.

Marín cambia uso de suelo y entrega los campos a privados

Galdino Cerón, quien contribuyó a la búsqueda de información, relató que para 2004, mismo periodo en donde Luis Paredes Moctezuma era alcalde de Puebla, se publicó en el Diario Oficial el decreto de expropiación, para que dicho terreno quedara como un área deportiva.

No obstante, en el último año de su administración, el exgobernador Mario Marín tiró dicho decreto y cambió el uso de suelo de los campos y en lugar de utilidad pública, lo modificó a privado en beneficio de la familia Bojalil, pero luego del decreto publicado, aparecen más dueños como María del Carmen Zozoaga y Díaz, María del Rosario Tamayo Mena, Virginia Llano Sánchez y José Miguel Bueno Hermida, con juicios de usurpación.

Por ello, el señor Cerón explicó que no había forma de que pudieran adquirir el terreno, pues ya había una expropiación del mismo anteriormente, además de que en esa zona no hay predial, ya que dicen tener escrituras pero no hay como justificar este tema.

En el 2006, a Esther y a Galdino los buscó la gente porque la policía había entrado al campo para desalojarlos, pero en el 2008, formaron una asociación llamada Colonos del Sur Unidos por el Desarrollo de Puebla, la cual se formó exclusivamente para defender este predio.

“Y vamos a seguirlo defendiendo, hasta el último suspiro, pero lo vamos a seguir defendiendo con toda la gente porque jugábamos de chamacos. Cuando tenía yo 19 años, pedimos permiso para hacer nuestro campo de beisbol, ahí, donde ahorita están las casas de interés social”, comentó Galdino.

En octubre de 2009, cuando Román Lazcano prometió a los vecinos rescatar los campos y luego de dos amparos perdió, por lo que el ayuntamiento de Puebla les otorgó una constancia de posesión el 10 de julio de 2011 y así se promovió un amparo colectivo hecho por el abogado René Sánchez Galindo, el cual resolvió el preliminar a favor del colectivo.

Aparece la familia Bojalil exigiendo los terrenos

En este sentido, Néstor Espinoza, quien también se encarga de llevar la parte legal y representar a los vecinos de los campos, contó que la familia Bojalil acusaron que los campos no estaban siendo utilizados para el deporte, por lo que pidieron que se les devolvieran, por lo que presentaron escrituras de un lugar llamado “Las monjas”, que no coincidía con este.

En 2011, Mario Marín cedió el predio a dicha familia comenzará a entrar con maquinaria pesada, pero los colonos rápidamente se dieron cuenta e impidieron que estos entraran al lugar, inclusive contaron que los vecinos se quedaron a acampar para evitar que se quedaran con los campos.

Para el año 2015, revirtieron este dictamen para que la familia Miguel Bojalil no se quedara con los campos y la gente ganó un derecho de audiencia para presentar argumentos y probar que los predios se estaban utilizando en favor del deporte. Luego de dos años, dicha familia no vuelve a aparecer en la parte legal y quedan fuera.

En 2021, el saliente gobierno municipal aprobó la expropiación del predio como bien de utilidad pública, con el fin de construir un complejo deportivo, el cual con la rehabilitación es usado por cientos de vecinos.

No obstante, los vecinos piden que no se les quiten los terrenos de los campos, pues señalaron que el 4 de noviembre del 2022 regidores de las comisiones de Desarrollo Urbano, Gestión y Medio Ambiente aprobaron dejar sin efecto el dictamen por el que se declaran de utilidad pública 6 mil 98 metros cuadrados del Complejo Deportivo El Seminario.

Es por ese motivo que piden al personal del ayuntamiento, tanto a los regidores encargados, puedan resolver dicho asunto o tener una audiencia con ellos, pues exponen que de las únicas personas que los han recibido fue el exgobernador Miguel Barbosa Huerta. Ante esto, dicen que no cederán ni un sólo metro y continuarán defendiendo los campos para el beneficio social.