Las diputadas panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia, Aurora Sierra Palacios y Guadalupe Leal Rodríguez se pronunciaron en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), pues ya fue declarado inconstitucional; habría un periodo extraordinario en el Congreso local.

En entrevista por separado, Rodríguez Della Vecchia manifestó que no se puede permitir que se afecte la economía de las personas ante la situación de la pandemia del Covid-19, por lo que analizará la propuesta que mandó el ayuntamiento de Puebla en su Ley de Ingresos.

Dijo que queda poco tiempo para que concluya el periodo ordinario de sesiones, pues es el 15 de diciembre y aún no es analizado en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, y si otros municipios, además de la capital, buscan hacerlo, tendrían que modificar sus leyes.

“Espero que esto se siga dialogando, más allá de lo que acuerden o no, porque debe ser un voto responsable de todos los diputados, eso se tiene que hacer, muchos poblanos tiene mermado sus ingresos, yo no estoy a favor de algún aumento para los poblanos, si de aquí al 15 no se enlista, solo se podría sacar en una extraordinaria o ya no se sacaría”, asentó.

En tanto, Sierra Rodríguez señaló que, si bien saben que los municipios necesitan tener recursos para prestar servicios de calidad a los ciudadanos, no se debe cobrar el DAP, al tiempo de afirmar que cada legislador tendrá su opinión, por lo que descartó que “haya traición” a la bancada.

Esto, porque es su coordinador, Eduardo Alcántara Montiel, y su homólogo del PRI, Jorge Estefan Chidiac, son los que impulsan la reforma al Código Fiscal y Presupuestario del municipio para hacer legal la recaudación de dicho derecho.

“Sigue siendo en contra mi posición, fui la primera en manifestarlo, esto no es en contra de un actor político, sin embargo, sostengo que no es el momento ni la forma en que llegó al Congreso, esto sería un golpe a los poblanos, no en este periodo y menos de esta manera y menos ante la pandemia que estamos padeciendo”, expresó.

Ya fue declarado inconstitucional: Leal

Mientras que Leal Rodríguez dijo que este cobro ya fue señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como inconstitucional este cobro, por ello es que para este año ya no se le permitió a la Comuna capitalina hacerlo, por lo que “ahora resulta” que se quiere hacer legal.

“Yo no voy sangrar a los poblanos, ni voy agregar otro pago que ya tenían un año que no se estaba haciendo, en los siguientes días se tendrá que estar discutiendo, pero muchos de los diputados que integramos la bancada hemos emitido nuestro posicionamiento, no se trata de partidos políticos, sino de no ir en contra de la Carta Magna”, abundó.

Las tres panistas afirmaron que esta postura no es en contra del alcalde Eduardo Rivera Pérez, ni del ayuntamiento de Puebla, ya que cada diputado tendrá su posición sobre este tema y esperarán a que se analice en la Comisión de Hacienda donde se está analizando la Ley de Ingresos.

Es de mencionar que el edil panista afirmó que, de aprobarse el DAP, el municipio estaría recaudando alrededor de 149 millones de pesos al año, recursos que serían destinados para mejorar los servicios en la capital, pero sobre todo para el alumbrado público y la colocación de luminarios donde hace falta.

