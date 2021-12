-Publicidad-

La reubicación de las familias afectadas por la explosión de gas en San Pablo Xochimehuacan es la mejor solución y, pese a las inconformidades, la mayoría aceptará, previó el edil auxiliar, Paulo César Juárez González.

En entrevista con Ángulo 7, dijo que, tras el diálogo con el gobierno de Puebla, las familias de las 31 casas que estaban en zona de riesgo poco a poco se están convenciendo en reubicarse, pues no pueden regresar a vivir ahí.

«Ya la mayoría está firmando su acta de consentimiento, obviamente hay unos inconformes pero ya es minoría. El gobierno estatal está dialogando y yo creo que vamos a llegar a buenos términos, es lo mejor para todas las familias, nadie volvería a estar tranquilo por dormir en una zona así», subrayó.

Agregó que, durante la marcha, se van a tener que solucionar diferentes aspectos para estás familias que vivirán en Flor del Bosque o El Batán, como es el tema del transporte, los lugares de trabajo y las escuelas, «las familias tendrán que rehacer su vida».

Seguirá el riesgo pese a reubicación

A pesar de esto, explicó que únicamente se van a reubicar a las que fueron afectadas por la explosión del pasado 31 de octubre, agregando que aún hay muchas casas que están por encima de los ductos, las cuales, por el momento, no se les está tomando en cuenta.

«El problema no es actual, y claro que habrá riesgo, lo sano sería que no hubiera casas encima de los ductos para que el monitoreo fuera a ojos vistos, pero no se puede revisar si hay una pared, un techo, un zaguán, no puedes ver qué se hace adentro», indicó.

Sobre su administración, comentó que aún se continúa ayudando a los damnificados, pero que el apoyo que ellos dan es mínimo, debido a los pocos recursos que tienen que no se comparan con los del ayuntamiento o los del gobierno.

Concluyó la entrevista exhortando a la gente de la junta auxiliar a hacer conciencia y a cooperar para dejar sus hogares, a pesar de lo difícil que pueda ser.

El pasado 30 de noviembre, un grupo de vecinos protestaron en la zona cero para no desprenderse de sus predios, ya que acusan que les quieren dar terrenos más pequeños de los que tienen, lo que provocó que, al día siguiente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidiera más diálogo para llegar a un acuerdo.