Vecinos damnificados de San Pablo Xochimehuacan realizaron una protesta en la zona cero de la explosión de hace un mes porque no quieren ser reubicados, pues señalaron que los predios que les quieren dar están muy alejados de la zona urbana y son más pequeños.

La mañana de este martes, alrededor de 90 vecinos de la calle Industria se reunieron para entrar por primera vez a esta zona, con el fin de exigir que sus casas sean reconstruidas en el mismo lugar, pues se niegan a retirarse porque indicaron que sus propiedades están a 100 metros de los ductos, por lo que no estarían violando la normatividad, que es de 15 metros, por otro lado sólo estaría en discusión la distancia con la vía del tren que es de alrededor de 14 metros.

Beatriz indicó que el pasado lunes fueron llamados varios habitantes a las oficinas del DIF para firmar el Acta de Consentimiento de Reubicación, pero se negaron porque no estaban de acuerdo con las condiciones.

«Nos quieren dar una casa de 80 metros cuadrados, cuando habían predios de 400, 250, 230, varían, el más chico era de 200 metros, entonces ¿Por qué nos quieren dar ese tamaño? no nos dan opciones, (…) queremos que nos dejen nuestros predios, si no nos apoyan empezaremos a construir con nuestros medios, porque dicen que si nos quedamos no nos van a dar servicios«, manifestaron.

Permanecerán en la zona cero

Además, señalaron que el lugar asignado en Flor del Bosque está muy alejado de la zona urbana, aún no hay servicios y está «en medio del bosque», además comentaron que les afectará porque les quedaría muy lejos de sus centros de trabajo y de sus familiares que viven en otras partes de la ciudad.

Alrededor de las 13 horas, llegó al lugar Saúl Martínez, de la Secretaría de Gobernación estatal, quien dialogó con los quejosos y les pidió que consiguieran un documento para avalar que los predios respetan la normatividad de la distancia con la vía del tren, además, se acordó que se crearía un comité para analizar la situación de cada familia en particular.

Ante esto, los vecinos advirtieron que permanecerán en el lugar de sus predios y no se moverán hasta que les den una solución, por lo que algunas familias comenzaron a instalar casas de campañas, lonas, mientras otras están sentadas debajo de los árboles para evitar que vuelvan a cerrar el paso.

«Queremos nuestros lotes y vamos a luchar hasta recuperarlos, nos vamos a quedar aquí, vamos a traer plásticos, palos lo que sea para quedarnos aquí«, advirtieron.

