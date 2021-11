-Publicidad-

Ante la aparición de nuevas variantes, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, urgió a los países del G20, entre ellos México, apoyar para que el 70 por ciento de la población mundial esté vacunada contra Covid a mediados de 2022.

Lo anterior, al abrir este lunes la sesión extraordinaria de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde remarcó que más del 80 por ciento de las vacunas del mundo han ido a los países del G20, pero los países de bajos ingresos, la mayoría en África, han recibido apenas el 0.6 por ciento.

Recordó que el llamado de la OMS es que los 20 países más ricos del mundo contribuyan a alcanzar la meta de que el 40% de la población de todos los países esté vacunada para finales de este 2021, y cubrir el 70 por ciento para junio de 2022.

Advirtió que, a la fecha, 103 países no han cubierto siquiera el 40 por ciento de su población, y más de la mitad de ellos corren el riesgo de no alcanzarla para fin de año, principalmente en África, donde no han podido acceder a las vacunas.

“Incluso cuando algunos países comenzaron a vacunar a grupos con muy bajo riesgo de enfermedad grave, o a dar refuerzos a adultos sanos, solo uno de cada cuatro trabajadores de la salud en África ha sido vacunado. Esto es inaceptable”, aseveró.

En este sentido, reiteró que la OMS mantiene su posición de que la prioridad de vacunación debe comenzar por los trabajadores de la salud, las personas mayores y otros grupos en riesgo en todos los países, antes que aquellos con bajo riesgo de enfermedad grave, y de que se administren refuerzos a adultos sanos.

“No hay duda de que las vacunas han salvado muchas vidas y han ayudado a sofocar la pandemia en muchos países”, afirmó.

Pide no castigar a África por Ómicron

Respecto a la aparición de la variante Ómicron, el director de la OMS se pronunció por agradecer a Sudáfrica y Botswana por detectar, secuenciar y notificar esta variante, pero no por penalizar a estos países africanos.

Lo anterior, luego que Estados Unidos y la Unión Europea impusieran restricciones a los viajes aéreos desde dichas naciones.

“De hecho, Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias: nuestro sistema actual desincentiva a los países de alertar a otros sobre amenazas que inevitablemente aterrizará en sus costas”, expuso.

Reiteró que la OMS aún no sabe si Omicron está asociada con una mayor transmisión, una enfermedad más grave, un mayor riesgo de infecciones o un mayor riesgo de evadir las vacunas.

