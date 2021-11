-Publicidad-

Al cumplirse un año de la toma pacífica del Congreso local, feministas del colectivo “Coatlicue Siempre Viva” regresaron al recinto, ahora resguardado por granaderos y donde recriminaron a los diputados que no se ha despenalizado el aborto como lo prometieron.

Alrededor de las 6 de la tarde, el grupo de activistas colocó una alfombra verde frente al Poder Legislativo, que se ubica sobre la 5 Poniente del Centro Histórico, mientras que en la puerta principal colgaron la tradicional manta en la que se leía «nosotras parimos, nosotras decidimos», «niñas, no madres» y “aborto legal ya”.

Esto se hace igual en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, por lo que recordaron que a un año de la toma pacífica que realizaron, siguen pendientes los acuerdos firmados con la anterior Legislatura.

Aprovecharon para colocar en el suelo banderas y pañuelos verdes con las que hicieron un círculo, así como veladores blancos prendidos, lo que ocasionó que el tránsito por esta zona fuera desviado u los vehículos tuvieron que tomar otras vías alternas.

Al hacer el pronunciamiento, las feministas dijeron que solo se ha cumplido con la aprobación (en febrero pasado” de la Ley de Identidad de Género Autopercibida, mejor conocida como “Ley Agnes”, pero eso fue por la presión de los colectivos.

Aprovecharon para señalar que tampoco se ha aplicado con efectividad la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que se activó en abril de 2019 y, por el contrario, el número de feminicidios en el estado sigue aumentando.

Recriminaron que a los diputados “no les importa” legislar para garantizar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes, esto a pesar de que se tiene un fallo por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) en el que se resolvió que no se puede castigar a las mujeres que interrumpan el embarazo.

Ya no hay pretexto, exigen

“Nos encontramos nuevamente en las calles de Puebla para evidencias la falta de compromiso y acción por parte del gobernó del estado, de quienes desde el año pasado y hasta el día de hoy, no han cumplido ni se hacen responsables de los acuerdos que se hicieron”, asentaron.

Mencionaron que, a pesar de las cifras de la violencia de género y los feminicidios, las autoridades y los diputados han sido omisos, pues tan del periodo de 2018 a 2021 se han presentado seis iniciativas sobre la despenalización del aborto, y todas se han quedado en la congeladora.

Sostuvieron que es inconstitucional la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir la gestación, pues así lo estableció a SCJN y eso debe acatarse en todo el país.

“Queremos decirles, qué más necesitan, a casi tres meses entro el Congreso no hemos visto un avance de las peticiones realizadas en años anteriores, una vez más hacemos un llamado para que dejen de postergar la legislación, tienen en sus manos la vida de muchas personas, ya no hay vuelta atrás, no daremos un paso atrás a nuestros derechos”, expresó.

Cabe mencionar que la Comisión de Salud del Congreso de Puebla heredó 100 iniciativas de la anterior Legislatura, entre ellas, una relacionada con el aborto que fue presentada por la ahora exdiputada priista, Rocío García Olmedo, que será analizada para ver si “jurídicamente” procede.

R: DJ