-Publicidad-

Colectivos ciclistas cuestionaron el inicio de retiro de bolardos en diversos puntos de Puebla capital sin tener una alternativa para garantizar la seguridad vial de este sector o de los peatones, pues muestra la “falta de empatía” en movilidad, así como de cultura vial.

Lo anterior, durante la ceremonia por el tercer aniversario luctuoso de Emmanuel Vara Zenteno “Manu”, ciclista que perdió la vida en noviembre de 2018 luego de que fue embestido por una unidad de transporte público sobre la 11 Norte y la 4 Poniente.

Por una parte, Giovanni Zayas Franzoni, del colectivo Ciudad Activa, se pronunció porque el ayuntamiento de Puebla rectifique su decisión de haber retirado estás estructuras, pues advirtió que no permitirán ni un retroceso en la infraestructura urbana.

-Publicidad-

Comentó que la discusión no debe ser sobre si están a favor o en contra de los bolardos, sino de garantizar espacios seguros e infraestructura adecuada para las personas que caminan y andan en bicicleta, por lo que no se puede regresar a la situación qué se tenía antes.

“El retirar solo estás estructuras sin otras alternativas es un despropósito, a lo mejor habrá errores de implementación, de diseño, que se deben atender, pero no así, no vemos cuál es la motivación para retirarlos sin garantizar que haya pasos seguros, lamentamos la narrativa que tienen y esperamos que haya una rectificación”, asentó.

En tanto, Andrea, prima de “Manu”, cuestionó: ¿esperaremos a crear calles más seguras, dignas y humanas para todos hasta que el hijo del presidente municipal muera por un siniestro vial?, al tiempo de reprochar la falta de compromiso de autoridades hacía ciclistas, peatones y automovilistas.

Al día, 44 muertes por siniestros viales

- Publicidad -

Sostuvo que a pesar de que al día ocurren 44 muertes por siniestros viales en el país, los gobiernos no son empáticos con la movilidad ni seguridad vial, por lo que pronunció que es necesario que volteen a ver las necesidades que se tienen en lugar de solo quitar por quitar.

“Vivimos una masacre cotidiana invisibilizada y normalizada, son entre 16 mil y 23 mil personas que mueren cada año en calles y carreteras que mueren porque no hay ningún instrumento que obligue a hacer las calles seguras, salvaguardar mi vida y al de mis compañeros no debe ser algo que debemos repensar, sino actuar”, remarcó.

Esto, como parte de las acciones que hicieron para honrar el activismo de joven muerto hacer 3 años; Luz del Carmen y Ramón, padres de “Manu”, hicieron un llamado a la población a ser empáticos, pensar en los demás y no en un mismo, pues cualquiera puede ser víctima de una muerte vial.

-Publicidad-

A este acto, igual acudieron las senadoras de Movimiento Ciudadano (MC), Nancy de la Sierra Arámburo y Patricia Mercado Castro, quienes se comprometieron a hacer realidad la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que afirmaron que en los siguientes días se tendrán “avances importantes” en la materia.

Comuna debe regresar el camino: Mercado

Mercado Castro aprovechó para hacer un llamado al alcalde Eduardo Rivera Pérez para que “regrese por el camino” para poner en el centro de las decisiones y los derechos de movilidad a los más vulnerables, pues las banquetas anchas, los bolardos y las ciclovías es a lo que las autoridades deben comprometerse.

“Desde aquí llamar, porque uno de los actores más importantes de esta Ley General va a ser los gobiernos locales, los municipios, trabar en esto, no es confrontación, sino voltear a ver que no podemos ir en sentido contrario a lo que se está haciendo en el país”, dijo.

A ello se sumó la diputada panista, Guadalupe Leal Rodríguez, quien también conmino al alcalde de su partido a rectificar el retiro de estas estructuras, pues protegen a los peatones, por lo que si algunos están mal colocados deben reponerse en otros sitios, independientemente de si hubo corrupción o no, pues para eso hay otras instancias.

“Yo hablo como ciclista y hago un llamado al ayuntamiento para que, así como escucho a los ciudadanos que no está de acuerdo con los bolardos, que escuche a los demás. Ellos dicen que están mal colocados, pedimos que nos enseñen el fundamento de esto, quitar no implica no volver a poner bien, la seguridad es algo muy amplio”, expresó.

El acto terminó con la colocación de una ofrenda floral por parte de amigos, ciclistas y familiares de Manu, en la placa que se edificó en el camellón de la 4 Poniente y 11 Norte, donde perdió el joven, como recuerdo de la falta de seguridad vial que se tiene en Puebla.