La exaspirante a la dirigencia estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, anunció que impugnará la elección interna que ganó Augusta Díaz de Rivera; argumentó que hubo irregularidades que no dan certeza de los resultados, como la desaparición de 30 paquetes.

La panista que buscaba reelegirse al frente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que “casualmente” los paquetes que no aparecen son de municipios del interior del estado donde tenía “amplía ventaja”.

Afirmó, en un comunicado de prensa, que esta situación cambió los resultados, toda vez que se vio beneficiada la plantilla contraria encabezada por Díaz de Rivera Hernández y Marcos Castro Martínez, quienes el domingo en rueda de prensa se declararon ganadores.

Acusó que se tiene detectado que hubo coacción del voto, se presentaron credenciales apócrifas para querer ejercer este derecho, de las cuales muchas estaban vencidas, incluso, hubo quienes quisieron sufragar con su pasaporte, además de que compraron y amenazaron a funcionarios de mesas de votación y auxiliares electorales.

«Nos quisieron robar la elección de la manera más burda y no lo vamos a permitir porque sabemos que el triunfo es nuestro. El derecho y la razón nos asiste, estamos preparados para ir a una segunda vuelta en la que se dé certeza al resultado. Es tiempo de fortalecernos como grupo, ganamos contundentemente y nuestra voz se debe hacer valer«, remarcó.

La también diputada federal con licencia afirmó que se detectó la intromisión de fuerzas políticas ajenas al PAN, en alusión al gobierno de Morena, así como de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Agregó que hubo operadores partidistas que dieron de alta en la nómina del ayuntamiento de Puebla, sin desempeñar las labores para las cuales se contrataron y por el contrario estuvieron haciendo campaña a favor de Díaz de Rivera Hernández y Castro Martínez.

Viernes, límite para presentar queja

Por su parte, en entrevista, el coordinador del PAN en el Congreso local, Eduardo Alcántara Montiel, dijo que de acuerdo con los tiempos, tienen hasta el viernes para presentar la impugnación, la cual debe ser ante la Comisión Organizadora Electoral (COE) y ésta a su vez debe integrar el expediente y mandarlo a la Comisión de Justicia nacional.

Sostuvo que el proceso de elección interna del PAN no ha concluido, sino solo la votación, ya que falta aún que valide la Comisión de Justicia del PAN y la Permanente, para lo cual se tiene un plazo de cinco días una vez que se conocieron los resultados oficiales.

Asimismo, pidió respeto a otros partidos políticos y no entrometerse en la vida interna de albiazul, pues aún no se tiene algo firme para que ya lo estén haciendo, como lo hizo en su momento el dirigente del PRD, Carlos Martínez Amador, a través de su cuenta de Twitter.

“Aquellos que están emitiendo felicitaciones les pido respeto, porque no les va a parecer que en lo subsecuente nosotros nos metamos a participar en sus procesos de sus partidos. Aunque algunos señalan que ya se acepte el resultado, lo que se debe decir es que no es un acto de fe, es un principio de certeza y de legalidad, donde la elección no ha terminado”, asentó.

