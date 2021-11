-Publicidad-

El ayuntamiento de Puebla no cuenta con recursos para cerrar el año, pues tiene un déficit de 21.5 millones de pesos, además de un juicio que, de perderse, serían 217 millones más, por lo que la administración anterior “mintió” diciendo que había dinero de libre disposición.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien comentó que independientemente de la situación financiera en que encontraron a la Comuna, no se frenará el arranque de su gobierno ni tampoco las acciones que prometió en campaña.

Acompañado de la tesorera municipal, María Isabel García Ramos y de la síndica municipal, María Guadalupe Arrubarrena García, lamentó que funcionarios del anterior gobierno “hayan engañado a los poblanos”, pues siempre dijeron que se dejarían recursos de libre disposición, es decir, que se puede usar para otras acciones que no tienen que ver con el gasto corriente.

Asimismo, acusó que se gastaron el fondo de contingencias que establece la Ley de Disciplina Financiera para los municipios, el cual era de 41 millones de pesos y que pudo ser utilizado para emprender acciones tras la explosión por la toma clandestina de gas en San Pablo Xochimehuacan el domingo pasado.

-Publicidad-

“Ese dinero que tenía que usarse para lo que nosotros hubiéramos decidido, pues no lo hicieron así, desafortunadamente se gastaron todo, así como nos dejaron desordenados los camellones, parques y baches, así igual nos dejaron las finanzas, mintieron y no a nosotros, sino a los poblanos porque no dejaron un solo peso”, asentó.

Por ello, dijo que pidió a la Tesorería y la Secretaría de Administración que se tomen las mediad necesarias para que “como de lugar” se pueda sacar adelante el cierre del año y el inicio de su gobierno, sin afectar los servicios que se brindan.

Rivera Pérez recriminó que la gestión de Claudia Rivera Vivanco se haya gastado “de manera irresponsable” y de última hora 480 millones de pesos en compras y obras que no se concluyeron, pues ese recurso podría haber sido utilizado en los dos meses que quedan del 2021.

No dejaron recursos para plazas: tesorera

- Publicidad -

En su intervención, García Ramos explicó que de acuerdo a la revisión que se hizo, se estiman tener mil 468 millones 575 mil 438.88 pesos al 31 de diciembre, lo cual es por 659 millones 587 mil 700 pesos que están en bancos con corte al 14 de octubre y 808 millones 987 mil 738,7 pesos de ingresos propios.

De esta cantidad, detalló que por compromisos el ayuntamiento erogará 448 millones 558 mil 338 pesos, más 54 millones 236 mil 305.6 pesos de pasivos, mientras que el gasto necesario para la operación del 15 de octubre al 31 de diciembre son 964 millones 709 mil 651 pesos.

Aunado a este recurso, dijo que se requieren 11 millones 951 mil 545.2 pesos que son de las 107 plazas que se dejaron activas, tras las basificaciones que se otorgaron en los últimos días de la administración, es decir, además de 10 millones 700 mil pesos de una resolución judicial.

Hay dos juicios pendientes

-Publicidad-

Sobre este tema, Arrubarrrena García mencionó que es una resolución que está pendiente por cumplir, pues ya se agotaron todas las instancias, por lo que solo se encuentran en el proceso de ejecución, pero no hay presupuesto para cubrir dicho monto, por ello se entabló comunicación con las personas que reclaman el monto para que se haga un convenio y poder hacerlo en 2022.

Mientras que en el caso del juicio en el que exigen a la Comuna 217 millones de pesos, es por una expropiación que se hizo en 2004 de un asentamiento humano en el cerro de Tezontepec de la colonia Vicente Guerrero.

Manifestó que se vino “alargando”, por lo que el 14 de octubre, en el último día de la anterior gestión el entonces sindico Gonzalo Castillo Pérez, interpuso un juicio de amparo para poder retrasar el pago, por lo que sólo están a la espera de que se dé la resolución, la cual se dará en este mes, pero “casi está perdida”.

R:CB