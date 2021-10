-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que la siguiente semana se dará a conocer la situación financiera en que recibieron el ayuntamiento, con lo cual se sabrá si se podrán iniciar acciones como el bacheo y tiene los recursos para cerrar el año sin complicaciones.

En entrevista, tras el pase de lista a trabajadores el ayuntamiento, a los cuales igual entregó uniformes en el zócalo de Puebla, comentó que la tesorera María Isabel García Ramos le informó que el análisis se estará concluyendo durante el fin de semana para darlo a conocer.

Manifestó que en base al dictamen que le entreguen se determina la posibilidad de adquirir un tipo de financiamiento o no para concluir el 2021, pues las acciones en el ayuntamiento no se pueden detener, ni tampoco frenar los servicios públicos a los ciudadanos.

“Como lo he dicho, este gobierno no va parar en sus proyectos y programas cada municipio debe tomar las decisiones que considere pertinentes para llevar a cabo la viabilidad y funcionamiento, y si no le dejaron algún recurso para la nómina, es entendible que se acceda a un crédito”, asentó.

Al ser cuestionado sobre si hay condiciones para que el ayuntamiento se vuelva a endeudar, luego de que actualmente ya no se tienen pasivos, comentó que no se puede anticipar a ello, ya que para ello es necesario tener el informe de la situación financiera de la Comuna.

Por otra parte, Rivera Pérez dijo que para evitar que se siga dando un caos vial en calles como la 8 y 10 Poniente, serán colocados nuevamente los adoquines, esto mientras se terminan con los trámites para que se pueda llevar a cabo la rehabilitación de dichas calles.

Afirmó que es un tema que ya fue tratado con el gobierno de estado para iniciar de manera pronta, debido a que está dañando a los que transitan por la zona.

Se colocarán adoquines en calles del CH

“No se va poder iniciar la obra, pero tan poco podemos dejarla en las condiciones en las que se encuentra, por tanto, se requiere intervenir esta zona, volver a colocar el adoquín, para que se pueda restablecer la circulación de manera inmediata”, asentó.

Y es que la administración de Claudia Rivera Vivanco comenzó trabajos de modernización, sin embargo, los trabajos fueron clausurados por el gobierno del estado por no contar con estudios de impacto ambiental, así como no se podían hacer obras por la pandemia del Covid-19.

Por otra parte, Rivera Pérez indicó que se analizará el entregar en comodato a los parklets, ubicados en distintos puntos de la capital, a negocios como restaurantes, como en su momento sugirió la Canirac, debido a que lucen descuidados y sin mantenimiento.

Finalmente, dijo se deberá retomar el programa de bacheo, aunque para ello es necesario conformar el Comité de Adquisiciones para lanzar el proceso de licitación, mismo que se prevé que esté listo durante noviembre.