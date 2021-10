-Publicidad-

Después de 15 años de estar al frente de la Orquesta Sinfónica de la BUAP (Osbuap), Alberto Moreno fue hecho a un lado por el director del Complejo Cultural Universitario (CCU), Flavio Guzmán Sánchez, por un “revanchismo”.

En entrevista con Ángulo 7, el maestro, quien logró posicionar la orquesta como una de las mejores a nivel nacional, colaborando con artistas como Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Mijares, consideró injusto que se le haya ratificado su renuncia voluntaria, la cual deben de hacer todos cuando se cambia cada administración, aunque es un proceso más “protocolario” porque en los 15 años que estuvo al frente era recontratado.

Relató que, después de que regresó con secuelas con Covid-19, el 15 de octubre, fue citado en rectoría por la abogada general, Rosa Isela Ávalos Méndez, para notificarle que Guzmán Sánchez había aceptado la renuncia del maestro, lo cual le causó sorpresa, sin que se le diera oportunidad de escuchar un argumento sólido, pese a que en los 15 años que estuvo fue recontratado.

Incluso, Alberto Moreno, quien hizo un arreglo musical un álbum de Los Tigres del Norte ganador de un Grammy, sostuvo que la ahora rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, cuando fue directora del CCU, siempre dio apoyo a la Osbuap, al dotarlos de instrumentos y apoyos económicos, por lo que consideró que ayudó a fortalecer la orquesta.

Puntualizó que el día que había sido citado, él regresaba a la actividad después de dos meses de haber estado enfermo de Covid-19, de lo cual se recuperó, por lo que podía incorporarse.

“Mi pregunta fueron los motivos y les dije que yo no me quiero jubilar; estamos en la mejor etapa de la orquesta, pienso en sacarla del país, me dijo que son determinaciones echas, que no se puede hacer más; tomaron la decisión por mí, estoy enfermo, eso es lo que más me duele, les dije que no está bien”, mencionó el director con 35 años de trayectoria.

Integrantes de orquesta apoyan a Moreno

En los meses que Alberto Moreno se ausentó por la enfermedad, la orquesta no paró, pues incluso con la pandemia por el Covid-19, se realizaron programas virtuales, todo a cargo del violinista Víctor Vázquez.

Al preguntarle a qué atribuye que esta ocasión aceptaron su renuncia, el maestro respondió que fue algo personal, “una revancha quizá, porque ‘ahora yo tengo el poder y tú no’ (…) se vuelve una disputa, esa es la palabra, por tener ahora la posibilidad de hacerse de orquesta y colocar a su gente”.

Por parte de los más de 60 integrantes de la Osbuap no ha habido quejas de Alberto Moreno, cuya dirección ha logrado lanzar el programa de Orquestas Sinfónicas en México, con sede en el CCU de la BUAP, tener alcance en el Centro Mexicano de Posgrado y con egresados de Irlanda e Italia.

Además de las colaboraciones ya mencionadas, la orquesta ha laborado con la Sonora Santanera y participar en el concierto “Avanzada Sinfónica”, acompañando a artistas para un público más joven como Pato Machete, El Gran Silencio, Inspector y Chetes.

Si bien esas han sido las participaciones más populares, también ha logrado estar en ballets rusos interpretando obras de Chaikovsk; con el ballet nacional de Cuba y el de México, fundando por Amelia Hernández.