-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que los pobladores de Juan C. Bonilla no tienen derecho a ocupar las instalaciones de la empresa Bonafont, luego de que no opera desde el 22 de marzo, pues la situación aún no se resuelve; hay denuncias presentadas.

Esto, luego de que los habitantes de dicha demarcación han promovido diversas actividades y talleres en la empresa, así como fue acondicionada por ellos como espacio cultural, el cual denominaron “La Casa de los Pueblos».

Al respecto, el mandatario poblano, en rueda de prensa, comentó que dichos actos no pueden ser avalados, pues si bien es un movimiento con gente de buena fe, hay otros que no actúan así, por lo que advirtió que se aplicará la ley ante este tipo de acciones.

El titular del Poder Ejecutivo recordó que la planta filial de Danone ha presentado diferentes denuncias por la invasión que se hizo a la sede por parte de los pobladores, sin embargo, se han estancado por diferentes motivos.

-Publicidad-

Refirió que, aunque han tenido pláticas con autoridades federales para resolver el conflicto que se tiene entre la empresa y los pobladores, no ha habido interés, pero como estado no pueden ser omisos a los hechos que pasan.

Se aplicará la ley, afirma

«En el estado de Puebla respetando estricta y absoluta los derechos humanos, estamos obligados a aplicar la ley, ya hubo reunión con autoridades federales y estatales, las autoridades federales, pues no tienen mucho interés en participar, pero aquí se respeta la ley, no podemos nosotros avalar acciones así», asentó.

Cabe mencionar que integrantes del colectivo Pueblos Unidos realizarán una misa religiosa este viernes al mediodía para celebrar el cierre “definitivo” de la planta embotelladora, pues desde el 2 de marzo se mantiene sin operar por el bloqueo que hicieron los pobladores.

- Publicidad -

Es de resaltar que el bloqueo a la planta se dio en protesta porque su operación, acusan habitantes, ha generado la sequía de pozos artesanales, pues al día, dijeron los inconformes, la firma usa un millón 600 mil litros de agua, situación que se ha dado por 30 años desde que se instaló.