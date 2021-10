-Publicidad-

El uso de espejos y caminos de flor de cempasúchil son algunos de los elementos que distinguen a los altares de Día de Muertos en los municipios de Cholula y Huaquechula como una manera simbólica para conectarse con aquellos que se han ido.

Así lo indicó, José Cervantez Sanchéz, sociólogo de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla, en entrevista, quien comentó que en Puebla hay lugares, en especial los relacionadas a alguna cultura indigena, en donde los altares cobran una gran importancia, ya que además de estar dedicados a los fieles difuntos, permiten crear comunidad.

Uno de estos lugares, dijo, es el Huaquechula en donde se realizan altares monumentales que contienen, además de la flor de cempasúchil, flores blancas y la comida del gusto, espejos que reflejan la imagen del difunto.

“Con estos espejos de alguna manera se actualiza la presencia del difunto, el muerto sigue estando presente en la vida de quien lo observa, así lo interpreto”, expresó el académico.

Además, destacó que hay casos en donde las familias abren su hogar a los visitantes aunque no los conozcan, ofreciéndoles algo para comer, además de que invitan a todos los vecinos para recordar al que se ha ido. Esto representa, agregó, un fuerte lazo entre la comunidad.

Caminos de flores en Tonantzintla

Otro ejemplo está en la comunidad de Santa María Tonantzintla, en San Andrés Cholula, en donde se realizan ofrendas con la característica de que los familiares realizan un camino con la flor de cempasúchil deshojada que va desde la ofrenda hasta la entrada de la puerta de la calle.

Explicó que esto representa una manera para que el difunto no se pierda y además es un ejemplo de solidaridad de los familiares hacía su ser querido.

En conclusión, dijo “estas representaciones son un grito existencial para no olvidar a los que ya se murieron y decir, ¿Dónde estás? y sentir el grito del ser querido que dice no me olvides. Esto motiva a la gente a colocar los espejos que actualizan en el hoy la presencia del muerto que ya no está pero sigue estando presente y por otro lado el mantener abierta la casa y el camino para decirle no te pierdas, aquí tendrás tu lugar”, expresó.

Cervantez Sanchéz reiteró la importancia de Puebla en estas celebraciones, al decir que no sólo en esas poblaciones es importante el Día de Muertos, sino que hay más lugares que tienen tradiciones simbólicas como en la Sierra Norte y Nororiental, e incluso en la Zona Conurbada en donde hay un espíritu y un arraigo muy fuerte.