Anulan elección en Tlahuapan y Lafragua; CPP recupera triunfo de Tepeyahualco

El Tejf revocó la sentencia del TEEP y regresó a Said Godos Luna, abanderado de CPP, el triunfo en Tepeyahualco (donde se preveía extraordinaria); además, anuló los resultados en Santa Rita Tlahuapan y Lafragua, donde habría elecciones extraordinarias; aunque esto aún pueden ser impugnado en la Sala Superior.

Lo anterior, durante la sesión virtual de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), en el que se resolvieron 33 impugnaciones a dos días de que los ayuntamientos entren en funciones.

Por una parte, en el caso de Tepeyahualco, el cual había sido anulado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), los magistrados determinaron que se analizaron cuestiones que ocurrieron antes de la sesión donde se llevó a cabo en el computo municipal y que no fueron materia de controversia.

Además de que la nulidad se dio a partir de una causal no invocada en la demanda, excediendo la controversia ante el juicio, no solo de las partes, sino igual del principio de conservación de los actos públicos celebrados, que supone el deber de la autoridad jurisdiccional de no cuestionar la validez de una elección sino es impugnada.

“Al ser fundados los agravios referidos se propone revocar la resolución impugnada en materia de controversia, por lo que se confirmar el acta de computo municipal, la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría echas y dejar sin efectos los actos llevados a cabo en cumplimento a la sentencia del tribunal local”, resolvieron.

En el caso de Santa Rita Tlahuapan, donde había ganado el abanderado del Pacto Social de Integración (PSI), Alberto Roa Benites, los magistrados determinaron revocar la constancia de mayoría debido a que no se tenía certeza de los resultados obtenidos el día de la elección.

Esto, porque se basaron en copias del Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) toda vez que se registraron irregularidades en 32 paquetes, además de que no se cotejó con las actas de todos los partidos políticos que participaron en la contienda, sino solo del que había resultado ganador.

Se perfilan 5 extraordinarias

Respecto a Lafragua, que había ganado el aliancista Raúl Pineda Raygoza, la Sala Regional determinó echarlo para atrás toda vez que se registró un rebase en el tope de gastos de campaña en el 23.9 por ciento, lo que influyó que el gasto excesivo diera una ventaja sobre sus contrincantes.

Además de que la diferencia entre el primero y segundo lugar de la contienda fue de 2.2 por ciento, siendo otra de las causales establecidas para anularla.

Sobre ello, la magistrada María Guadalupe Silva Rojas comentó que una de las causales para revocar el triunfo es que el rebase de gastos en 5 por ciento y, si bien, el asunto se mantiene impugnado luego del dictamen que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE), se debe tomar el mismo criterio que como se hizo en Jolalpan.

Con esto, habría cinco elecciones extraordinarias, toda vez que en San José Miahuatlán y Teotlalco no hubo el pasado 6 de junio por conflictos internos de Morena, cuyos concejos municipales ya fueron designados por el Congreso local este miércoles.

Mientras que los otros tres que fueron anulados por el Tepjf son Lagrafua, Tlahuapan y Jolalpan, este último el pasado lunes.

Validan elección en 13 municipios

Por otra parte, durante la sesión los magistrados confirmaron los resultados de las elecciones de los municipios de San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán, Huauchinango, Tlapanalá, Chiconcuautla, Altepexi, Ayotoxco de Guerrero, San Miguel Xoxtla, General Felipe Ángeles, Coyomeapan, Zacatlán, Coronango, Teziutlán.

Esto, luego de que al analizar los expedientes se determinó que los elementos de prueba presentados eran infundadas o inoperantes, ya que no demostraron que hubo irregularidades como rebase de gastos, compra de votos, mal escrutinio de votos o no se combatían razones de fondo de las sentencias.