En medio de protesta de sindicato, Cabildo de Puebla avala basificaciones

-Publicidad-

En sesión extraordinaria, el Cabildo de Puebla aprobó, por mayoría, el otorgamiento de 100 nombramientos de base de trabajadores del ayuntamiento, sin embargo, el sindicato encabezado por Gonzalo Juárez realizó una protesta que terminó en daños a oficinas de turismo.

En rueda de prensa posterior, la edil Claudia Rivera Vivanco acusó que esta acción radicalizada fue con tintes políticos y señaló que el dirigente lo hace con el fin de quedar bien con el edil electo, Eduardo Rivera Pérez.

Después de las 19:00 horas, inició la sesión, donde el cuerpo edilicio aprobó con 17 votos a favor y cinco en contra el otorgamiento de bases “de nueva creación”, las cuales, explicó el Secretario del ayuntamiento, Edgar Damián Romero Suárez, no corresponden a las vacantes producto del fallecimiento de trabajadores.

-Publicidad-

En su participación, Rivera Vivanco reiteró que las bases de los trabajadores finados “no se han tocado” y será tarea de la administración entrante gestionarlas, además, dijo que cumplen los requisitos “a diferencia de como lo hicieron en la gestión pasada, en donde se dieron las bases a familiares”.

Los regidores que estuvieron en contra fueron los panistas Enrique Guevara Montiel, Luz del Carmen Rosillo Martínez, Jacobo Ordáz Moreno, Carolina Morales García y la priista Silvia Guillermina Tanús Osorio.

Queman lonas y rompen vidrio

Mientras se realizaba la sesión, que duró 30 minutos, Juárez Méndez, azuzando a alrededor de 200 trabajadores, se postró en la puerta del Palacio Municipal exigiendo entrar para revenar el acto, como lo hizo en 2018 para impedir que se echaran abajo las que se dieron en la administración de Luis Banck Serrato.

- Publicidad -

El líder gremial se excusó en que “les quisieron ver la cara” en el otorgamiento de las basificaciones, pues no fueron palomeadas por él, por lo que no podían permitir que se fuera un acto que, a decir de él, fue ilegal y no tenía sustento jurídico, por lo que dijo que buscarán echar abajo las bases.

La manifestación fue subiendo de tono; los inconformes quemaron las lonas que cubrían las vallas del Palacio Municipal y rompieron los vidrios de la fachada de la Dirección de Turismo municipal.

Quieren ofrecer cariños: Rivera

En conferencia de prensa virtual posterior, Rivera Vivanco señaló que los actos de protesta obedecieron “a una desinformación, a un intento político, a viejas prácticas para poder ofrecer cariños de unos intereses particulares con la administración entrante”.

-Publicidad-

Sobre su relación con el líder sindical, Gonzalo Juárez, dijo que el trato siempre fue con respeto y nunca trató a los sindicalizados como subordinados a diferencia de las administraciones pasadas, por lo que lamentó que realizara estos actos para “agradarle” a la siguiente administración, ya que Eduardo Rivera Pérez tomará protesta en su lugar el 15 de octubre.

Al opinar sobre los regidores panistas que se inconformaron porque no se les dejó entrar a la mitad de la sesión, señaló que lo que se debería preguntar es la razón por la cual no han asistido a ningún evento de manera presencial.

Por su parte, Romero Suárez sostuvo que la manifestación se realizó con violencia, por lo que se revisarán las cámaras e investigar a los implicados, a la vez señaló que están abiertos al diálogo con el sindicato y los quejosos.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!