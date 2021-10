-Publicidad-

Vecinos de la colonia México 83 clausuraron simbólicamente el parque que construye la Sedatu en esta zona debido a que no fueron tomados en cuenta, ni tampoco les dieron información sobre el proyecto como se había prometido tras la reunión que tuvieron.

En rueda de prensa, colonos de esta demarcación que forman parte de la Contraloría del parque y respaldados por la Confederación de Asociaciones Civiles del estado de Puebla, señalaron que la dependencia federal no atendió sus demandas.

Rosa Carreto Zamora, una de las inconformes, mencionó que se obstaculizó el arroyo vial de emergencia ubicado en la zona, Además de que donde se construye la obra antes estaba una barranca y constantemente se registraban descargas de agua, pero no se le dio una atención especial.

-Publicidad-

Aseveró que no están en contra de la construcción del Parque Barrial, cuya inversión es de aproximadamente 6 millones, 450 mil 126 pesos, sino que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no tome en consideración las peticiones de la población.

“Nosotros no estamos en contra de que nos hagan el parque, estamos de acuerdo porque es un beneficio para los colonos y si queremos que se haga, pero en este caso no se me dio la atención adecuada, aquí era una barranca, que no fue tomado en cuenta”, asentó.

Aseveró que tienen meses pidiendo información a la dependencia federal, sin que les haya dado una respuesta, e incluso la última ocasión les dijeron que “apunten” las peticiones que tienen para que las puedan atender.

Obra se entregaría la siguiente semana

- Publicidad -

Derivado de lo anterior, los colonos decidieron clausurar simbólicamente las obras, así como advirtieron que no permitirán a la Comuna su inauguración, que de acuerdo a lo programado sería antes de que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco deje el cargo.

Es necesario precisar que este parque es un proyecto como parte del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 2021, el cual se contempla ejecutar en una superficie de 3 mil 822 metros cuadrados.

Como parte de los trabajos se contemplan un parque lineal, juegos infantiles, mayor vegetación, una cancha de fútbol y aparatos para realizar ejercicio, puesto que el lugar era solo un terreno baldío que incluso era usado para tirar desechos.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!