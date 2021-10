-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la iniciativa de reforma eléctrica “conviene a todos”, ya que fomentará el desarrollo e industrialización del país, por lo que los legisladores que voten en contra tendrán que asumir su responsabilidad.

En su conferencia de prensa matutina, refirió que en la votación de la iniciativa, que contempla modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se sabrá si los diputados y senadores son “representantes populares o simples empleados de los grupos de poder político y económico”.

“Les digo a los legisladores que no habrá anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos, porque se trata de los intereses del pueblo, que no piensen que nadie se va a enterar, si no somos tapaderas, cada quien asumirá su responsabilidad”, expresó.

“¿Cómo vamos a industrializar el país con energía eléctrica cara?”, cuestionó el mandatario y señaló que de no aprobarse la reforma, se buscarían otros mecanismos para garantizar que no aumenten los precios, como subsidios, los cuales tendrían que mantener las futuras administraciones.

La reforma eléctrica propone que la CFE maneje el 54 por ciento de la industria, desaparecer la subsidiarios, los esquemas de autoconsumo, así como organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Iniciativa busca que no suba precio de luz

Manifestó que la propuesta beneficiará incluso a empresarios, pues sólo busca que no haya privilegios y no aumente el precio de la luz, como ocurre en España, donde la industria es manejada por empresas privadas, como Iberdrola.

Recordó que cadenas comerciales como Oxxo pagan una tarifa eléctrica menor a la de una familia, debido a que en la reforma energética de 2013 se autorizó la creación de figuras de “autoconsumo”, en la que las firmas simulan ser socias de las generadoras para no pagar lo justo.

Cabe mencionar que dicho esquema, mediante el cual se “subsidia” a las empresas privadas, habría costado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta 471 mil millones de pesos únicamente en 2020.

Sin litio, México no podría desarrollarse

Aseveró que existe una disputa mundial entre “hegemonías”, en referencia a Estados Unidos y China, por el dominio del litio, pero con la reforma sólo se busca que el recurso sea explotado por el estado y sus beneficios sean para la población.

Comentó que sin el mineral, que se usa para la fabricación de baterías para celulares y autos eléctricos, México no podría desarrollarse, por lo que no permitirá que sea saqueado.

Expuso que se buscará convencer a todos los partidos, pues para la aprobación de la iniciativa se requiere de mayoría calificada (dos tercios de la Cámara de Diputados), y cuestionó que los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hayan “olvidado” que uno de sus militantes y presidente del país, Adolfo López Mateos, nacionalizó la industria eléctrica.