El alcalde de Ocotepec, Florencio Camacho Rodríguez, impugnó ante la Sala Regional de la Ciudad de México del Tepjf la sentencia del TEEP que le ordenó pagar, en un plazo de diez días hábiles, 144 mil pesos a tres regidores y la síndica por quincenas vencidas desde junio.

Esto, de acuerdo con el recurso SCM-JE-156/2021 que promovió el edil emanado del partid Pacto Social de Integración (PSI) ante dicha sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), mismo que está bajo el análisis del magistrado José Luis Ceballos Daza.

“La parte actora, ostentándose como presidente municipal de Ocotepec, promueve juicio electoral para controvertir la resolución emitida en el expediente TEEP-JDC 129/2021 por la que, entre otras cuestiones, le ordenó las quincenas vencidas a partir de uno de junio de 2021, debiendo realizar todos los trámites administrativos y fiscales correspondientes”, se lee en el recurso.

Y es que el pasado 2 de septiembre, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó a Camacho Rodríguez pagar las remuneraciones a varios integrantes del Cabildo, pues en el recurso analizado se comprobó que no hay constancia que acredite tal hecho.

Por ello, debe cubrir el monto de 36 mil pesos por las quincenas vencidas a cada uno de los regidores, que incluye a Julio Marín Hernández, Guillermo Gazca Salazar y Cándido González García, así como a la síndica municipal, Anavel Pérez Santos, lo cual debió ser en un plazo de diez hábiles una vez que fuera notificado.

De acuerdo con la sentencia, los salarios se dejaron de pagar desde junio, por lo que si no acata el fallo del TEEP se le impondrá un apercibimiento, amonestación o multa, según lo establecido en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipep).

Sin embargo, no se precisó el motivo de por qué el edil no pagó las quincenas a los tres concejales y la síndica, y por ello impugnó ante el Tepjf para no cubrirlo, lo cual se da a menos de dos semanas de que termine la actual administración municipal.

