La noche del Grito de Independencia en Puebla significó una alza de 25 por ciento en las ventas de los restaurantes de la capital, sin embargo, debido al cierre de las calles y al ambulantaje, pero en el Centro Histórico, bajaron en hasta 10 por ciento.

De acuerdo con Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), se cumplió con la expectativa en las ventas por la ampliación del horario de cierre de dichos establecimientos hasta la medianoche, el pasado 15 de septiembre.

Detalló que los corredores ubicados cerca del centro comercial Solesta y la Estrella de Puebla, tuvieron un aumento hasta de 30 por ciento, mientras que en la Avenida Juárez, fue del 18 por ciento.

En cuanto al Centro Histórico, indicó que las ventas de los restaurantes se comportaron como un día normal, pero en algunos locales de los portales bajaron hasta 10 por ciento.

«Nos fue bien, menos en el Centro Histórico, ahí sí padecimos la complicación de los cierres de las calles; algunos tenían reservaciones, el hecho de caminar mucho y no saber dónde estacionarse, la gente simplemente no llegó (…), algunos restaurantes del primer cuadro no aprovecharon las dos horas extra y cerraron a las 9 de la noche; es lamentable ya que también están invadidos de comercio informal de las calles», manifestó.

Aunque no precisó la derrama económica, se espera que, con esto, septiembre cierre con 68 por ciento en ventas; además, agregó que, en promedio, un comensal gastó entre 280 y 350 pesos por consumir.

Finalmente, afirmó que no tiene reportes de restaurantes clausurados por violar el protocolo de horario y aforo, asimismo, recordó que los bares siguen cerrados, por lo que desconoce cuántos de los que operan de manera irregular fueron sancionados.