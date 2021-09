-Publicidad-

Al instalarse la LXI Legislatura del Congreso de Puebla, diputados coincidieron en que en este nuevo periodo se deben buscar consensos y trabajar sin distinción partidista; el PAN señaló que no permitirán que los callen como oposición y el PRI que no será un contrapeso sumiso.

Lo anterior, durante la sesión solemne de este miércoles en la que rindieron protesta los 41 legisladores que conforman el Congreso local, acto al que acudió el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ, Héctor Sánchez Sánchez.

Por una parte, Roberto Solís Valles, en representación de la bancada de Morena, pidió poner la patria antes que el partido, así como evitar ataques y confrontaciones que solo divide, además de no recordar cosas del pasado para denostar, pues no se debe caer en los mismos errores.

Dijo que, aunque saben que tienen la mayoría, se buscarán consensos con los otros partidos, ya que es una responsabilidad política que tienen como legisladores, al tiempo de resaltar que estar en desacuerdo no significa dividirse entre diputados.

En su turno, Mariano Hernández Reyes, del Partido del Trabajo (PT), aprovechó su mensaje para señalar que los legisladores trabajarán sumando, proponiendo y no obstaculizando el trabajo del gobierno del estado, al tiempo de arremeter contras otras administraciones.

Dijo que gestiones pasadas tienen “malos antecedentes y fueron despilfarradores”, por lo que propuso la creación de una comisión para dar acompañamiento al Ejecutivo para que se logre reactivar las regiones y trabajar en la seguridad pública y educación.

PVEM prioriza el tema del aborto

Por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, manifestó que trabajará con todos los actores sin distinción partidista, teniendo una agenda progresista y apoyará todas las que sean en beneficio de Puebla, sin importar de quien sea, aunque levantará la voz en los que no estén de acuerdo.

El legislador se pronunció a favor de que las mujeres decidan por su cuerpo, en relación al tema del aborto, siendo el único que lo hizo desde la tribuna.

En tanto, Fernando Morales Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que en el Congreso no hay mayorías absolutas, sino un Congreso que trabajará para todos los sectores, por lo que llamó a evitar las “imposiciones” para no hacer lo de otros años, donde la política “se volvió perversa”.

Recordó que hace días presentó su agenda legislativa en la que se tiene temas como igualdad de género, evitar la violencia contra la mujer, apoyar la salud, seguridad, entre otros.

Mientras que Carlos Navarro Corro, del Pacto Social de Integración (PSI) indicó que como partido representan las voces de las minorías, ya que después de muchos años se puede tener representación en el Poder Legislativo.

“Para nosotros este logro representa ganarnos la confianza de aquellos que no han sido escuchados, y solo ven en los partidos políticos una oportunidad de corrupción”, expresó.

No permitiremos que nos callen: PAN

En su intervención, Eduardo Alcántara Montiel, del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que todas las fuerzas políticas deben tener la autocrítica de saber qué se ha hecho bien y en qué se ha fallado, así como reconocer los errores de las administraciones pasadas, pues lo que menos se necesita es seguir en la polarización.

Aseveró que para construir iniciativas y propuestas debe darse diálogo y debate, al tiempo de sostener que en algunos puntos estarán en acuerdo y en otros no, dejando en claro que el PAN no caerá en un “mercado de culpas” y no se va a ofender sino se va argumentar, por lo que tampoco permitan que los callen ante las posturas que tomen.

Mientras que Néstor Camarillo Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mencionó que serán una oposición responsable y crítica, que busque un diálogo “sin mezquindades, chantajes o presiones”, y dispuesta a abordar las reformas que han sido postergadas “por miedo a lo nuevo”.

Indicó que la obtención de acuerdos no debe verse como sumisión, por lo que las demandas ciudadanas se conviertan en leyes y el trabajo del PRI no caerá en presiones. “Lo que los poblanos exigen es que no nos distraigamos en conflictos o en discusiones estériles, las coincidencias no significan sometimiento”.