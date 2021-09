Tepjf turna al PAN quejas contra Comisión Electoral en Puebla

-Publicidad-

La Sala Regional de la Ciudad de México del Tepjf reencauzó a la Comisión de Justicia del PAN las impugnaciones que más de 50 militantes presentaron contra la integración de la Comisión Organizadora Electoral por el proceso de renovación de la dirigencia en Puebla.

Lo anterior, conforme al acuerdo SCM-JDC-1978/2021 aprobado por los tres magistrados de dicha sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), con el argumento de que debe ser primero la instancia intrapartidista la que tiene que resolver las inconformidades.

Esto se da pese al avance que lleva el proceso interno, pues ya se publicó la convocatoria para que las interesadas en competir por el Comité Directivo Estatal (CDE), del Partido Acción Nacional (PAN) se registren, ya que solo podrán participar mujeres en la elección que será el 14 de noviembre.

La sala regional determinó que la Comisión de Justicia panista es la que debe calificar si fue legal o no la sesión del 22 de agosto en la que se conformó la Comisión Organizadora Estatal, la cual está encabezada por Leonor Popocatl Gutiérrez, allegada a la actual líder, Genoveva Huerta Villegas, y que será la encargada de dirigir la contienda interna.

Para ello, dio un plazo de siete días naturales, una vez que sea notificada, para que emita una determinación, la cual debe ser dada a conocer, en un término de 24 horas, a los militantes inconformes, con el fin de que puedan agotar las instancias respectivas si así lo deciden.

Panistas afirman que no hubo quorum

Y es que a principios de mes la Sala Regional recibió 55 juicios contra la conformación de dicha comisión en la que señalaron como irregularidades que en la sesión del Consejo Estatal del 22 de agosto no asistieron más de la mitad de los integrantes, por lo que no es válida, al igual que las decisiones tomadas en la reunión, que están relacionadas con la renovación de la dirigencia.

Además, Jesús Giles Carmona se ostentó como secretario general del partido en la reunión, pero se encuentra “impedido” para ejercer tal cargo, por lo que su intervención en la emisión de la convocatoria generada en dicha sesión produce nulidad

Y que el 24 de agosto, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ratificó los acuerdos del consejo estatal, a pesar de que no se realizó con los elementos necesarios porque no existió quorum legal, ya que tenían que ser más del 50 por ciento de los consejeros, lo cual no sucedió.

Según el criterio de la sala de la Ciudad de México, aún hay tiempo suficiente para que los órganos partidistas resuelvan las inconformidades, al resaltar que en caso de no resultar satisfactoria la resolución , podrán acudir al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) o a la instancia federal.