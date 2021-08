-Publicidad-

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que sólo el 1.6 por ciento de los hospitalizados por Covid-19 son menores de 18 años, por lo que no existe evidencia que respalde la vacunación a dicho grupo.

En la conferencia de prensa matutina, recordó que desde que inició la pandemia en dicha población no se han presentado casos graves en la misma magnitud que en los adultos.

Explicó que en el contexto del regreso a clases presenciales, se ha querido utilizar como argumento para aplicar antígenos a los niños y adolescentes la necesidad de prevenir contagios, lo cual “no tiene sentido”, puesto que hasta el momento las vacunas han mostrado funcionar para evitar casos graves de la enfermedad, pero no nuevas infecciones.

Expresó que hasta el momento no existe una evidencia científica robusta sobre la necesidad de inmunizar a los menores de 18 años, pero una vez que se cuente con la misma se procederá con un plan.

Aseveró que los niños o adolescentes con obesidad no tienen una diferencia de riesgo en el caso de contraer coronavirus, como sí la tienen las personas adultas, por lo que no existen recomendaciones para tratarlos de manera particular en las aulas.

Van dos semanas con baja en pandemia

Señaló que van dos semanas en que se presentan bajas en la curva epidémica, además de que se han puesto 78 millones de antígenos, al 61 por ciento de la población mayor de 18 años.

El funcionario reveló que desde el primero de enero el 93 por ciento de las personas hospitalizadas por el virus y confirmadas como positivas no estuvieron vacunadas, el 4 por ciento contaba con una dosis y el 3 por ciento con el esquema completo.

Agregó que en el caso de las defunciones el 95.5 por ciento no estaba inmunizado, mientras que 2.5 contaba con medio esquema y el resto con el completo.