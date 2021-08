-Publicidad-

Puebla registró un aumento del 543.4 por ciento en tomas clandestinas de hidrocarburo con mil 81 en el primer semestre del año, comparadas con las 168 del mismo de periodo de 2020, y del 18 por ciento en las de gas LP al reportar 846 respecto a las 717 de hace un año.

Esto, de acuerdo con el informe del Instituto para la Gestión Administración y Vinculación Municipal (Igavim), que es elaborado con datos de Petróleos de México (Pemex), mismo en el que se detalla que la entidad se ubicó en segundo y primer lugar a nivel nacional respectivamente.

En el caso de las tomas clandestinas a ductos de hidrocarburo, la diferencia es de 913 durante los primeros seis meses del año respecto a las que hubo 2020, y sólo se ubicó debajo de Hidalgo que se encuentra en primer lugar de este ilícito con 2 mil 244.

El documento especificó que la entidad aportó el 20.4 por ciento del total nacional que es de 5 mil 289, por lo que una de cada cinco se registró en Puebla y, en promedio, este 2021, cada cuatro horas con 31 minutos se identificó una toma ocasionada por huachicoleros en territorio poblano.

En lo que respecta al gas LP, el Igavim resaltó que las 846 que se reportaron durante el primer semestre del año, son 129 más que las 717 que hubo en el mismo periodo de 2020, lo que muestra que cada cinco horas con 10 minutos se registró uno toma en Puebla.

Con esta cifra, el estado aportó 69.2 por ciento del total nacional que son mil 222, lo que significa que siete de cada diez se reportaron en territorio poblano.

Datos generan impactos negativos

El Igavim señaló que se identificaron algunos datos similares al comparar las tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo con los de gas LP en algunos municipios de Puebla, lo que generó que sea el estado con más demarcaciones en la lista.

Detalló que la alternativa de tomas exhibe impactos negativos acumulativos en delitos de alto impacto que no son cuantificados y no solo debe medirse en el volumen perdido, si no igual cuantificarse los riesgos, el grado de contaminación y su alternativa económica delictiva que genera y que da continuidad a su apertura.