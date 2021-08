-Publicidad-

Tras girarse una orden de aprehensión, la Fiscalía de la Ciudad de México sigue en busca de Saúl Huerta Corona, desaforado como diputado federal por Puebla; desde la clandestinidad, él reviró que dicho mandato es ilegal y que se presentará ante el juez.

Desde el jueves, trascendió que efectivos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina no localizaban a Huerta Corona para aprehenderlo. Incluso, se intentó un cateo en la casa donde vive la esposa del exlegislador, en Puebla.

Lo anterior, luego de que, el pasado 11 de agosto, la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, aprobó desaforar a Huerta Corona, quien fue legislador por el distrito 11 de Puebla, acusado de violación contra un menor de edad.

Por su parte, el exmorenista apareció el jueves por la noche en entrevista a distancia con Ciro Gómez Leyva para Imagen Televisión, respaldado por sus dos abogados, Wilfrido y Rafael Castillo.

El político afirmó que sigue en México y que está en disposición “de dar la cara en el momento en que sea requerido por un juez de control”.

De igual forma, acusó que la orden de aprehensión en su contra es ilegal, pues él no tiene intención de huir. Incluso aseguró que acudió a la FGJ a reiterar su domicilio, pero no recibieron el oficio por “exceso de carga de trabajo”.

“La fiscalía me puso pretextos y no tomó la ratificación aun cuando la ley ya no lo prevé; sin embargo, me entrevisté con la encargada del área para decirle que estoy a su disposición”, comentó.

Iré a prisión preventiva, reconoce

Reconoció que será vinculado a proceso por el delito que le imputan y que irá a prisión preventiva, pero sostuvo que es inocente.

La defensa de Saúl Huerta aseguró que cuenta con todas las pruebas necesarias para probar su inocencia y que esperan el juicio para ponerlas a disposición.

Asimismo, solicitaron a la Jefa de Gobierno Capitalina, Sheimbaum que cuando el exdiputado se encuentre en prisión preventiva, se encuentre bajo vigilancia.