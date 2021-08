-Publicidad-

Luego de que circulara un video donde un sujeto, con visibles lesiones físicas, acusó al líder de la agrupación ambulante Fuerza 2000, Federico López Flores, de extorsionar a comerciantes del Centro Histórico, el dirigente, también apodado “El Fede”, lo negó.

Este lunes, en las cercanías del mercado 5 de Mayo, a la altura de la 18 Poniente, López Flores reapareció durante una conferencia a medios, donde rechazó los señalamientos de cobro de piso a locatarios, ambulantes y trabajadoras sexuales.

A más de dos meses de una agresión a un ministerial, supuestamente en un operativo para aprehender al líder ambulante, además de una riña entre grupos, “El Fede” aseguró, respaldado por un grupo de vendedores ambulantes, que hay una “persecución” en su contra.

Contrario a pasadas ocasiones, la agrupación comerciante no realizó una manifestación hasta el zócalo capitalino, pues no se apartó del mercado.

Respaldado por los comerciantes semifijos, así como un grupo de mujeres que se identificaron como trabajadoras sexuales de la 14 Poniente, López Flores rechazó las acusaciones en su contra, de un video donde un joven lo señala de presuntos sobornos para evitar la intervención de la policía.

“Ese muchacho no tiene nada que ver conmigo, es locatario de adentro del mercado, ya estaba amenazado, nunca trabajó para mí; de prueba, tenemos a su mamá, que está amenazada, su familia no quiere hablar, fueron a pedir ayuda a la Fiscalía no les hicieron caso”, declaró.

El video

En el audiovisual que circula en redes sociales, visiblemente golpeado, un sujeto responde ante la cámara una serie de preguntas, donde incrimina a López Flores de cobrar 50 pesos diarios a locatarios y 100, a trabajadoras sexuales, para que puedan laborar en estas calles del Centro Histórico.

Sin que se conozca el autor del video, se acusa a dos “comandantes” de apellido “Castillo” y “Durán”, este último conocido como “El Águila”, de recibir hasta 80 mil pesos semanales para permitir los presuntos ilícitos, pues también se mencionan actividades de narcomenudeo.

Al respecto, el líder de Fuerza 2000 aseguró que la familia del sujeto de la grabación desconoce su paradero, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) localizarlo, sin dar más detalles del agraviado, aparte de que sería trabajador del mercado 5 de Mayo.