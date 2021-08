-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los siete magistrados del Tepjf deberían renunciar por su “falta de integridad y principios”, además de que fueron impuestos por dos partidos, para que se limpie al organismo y haya una reforma electoral.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que cuando se integró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), en 2016, la mitad de los magistrados fueron electos por un partido, sin especificar cuál, y la otra mitad por otro, por lo que deberían explicar cómo los propusieron.

Agregó que en el Congreso de la Unión, también hace cinco años, se aprobó ampliar los periodos de los integrantes del organismo, lo cual fue propuesto por cuatro ministros de la SCJN, quienes ahora se oponen a que su presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hago lo mismo en su cargo.

Aseveró que Zaldívar Lelo de Larrea no tiene facultades para intervenir en el conflicto por la presidencia del Tepjf, en el que se nombró a Reyes Rodríguez Mondragón para sustituir a José Luis Vargas Valdez, debido a que se construyó un esquema en el que domina la partidocracia.

Por ello, reiteró la necesidad de realizar una reforma constitucional que se ampliará al Instituto Nacional Electoral (INE), en el que también existe una “descomposición”, para que los organismos realmente representen a los ciudadanos.

Reitera reforma a pesar de no tener mayoría calificada

Indicó que a pesar de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en la Cámara de Diputados no tienen la mayoría calificada, propondrá los cambios legales, pues está “obligado a hacerlo” y si otros partidos no ayudan quedará constancia de que no quieren la democracia.

Aseveró que es “muy difícil” que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprueben la ampliación de Arturo Zaldívar en la presidencia y con ello encabece una reforma al poder judicial, debido a que sus compañeros no lo quieren, pues “vienen del antiguo régimen”.