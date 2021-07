-Publicidad-

Consejos Ciudadanos de varios estados apoyaron la exigencia de familiares de víctimas para exigir al Congreso de Puebla aprobar la Ley de Desaparecidos, así como demandaron no entorpecer el proceso legislativo.

A través de un comunicado de prensa publicado en redes sociales, los consejos en materia de búsqueda de personas desaparecidas manifestaron su preocupación ante la negativa de diputados locales de no legislar dicho tema.

Por lo anterior, exigieron al Congreso de Puebla discutir y aprobar la Ley de Desaparecidos en esta legislatura, misma que está próxima a acabar, pero tomando en cuenta a los familiares de las víctimas.

Asimismo, solicitaron al gobierno y demás autoridades estatales, a no entorpecer ni obstaculizar la aprobación de la iniciativa de ley.

Mientras que a las autoridades federales les pidieron exhortar a que se legisle en materia de personas desaparecidas en Puebla.

El documento fue firmado por el Consejo Nacional Ciudadano en materia de búsqueda, así como los consejos ciudadanos de Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México, Baja California Sur, Guanajuato e Hidalgo.

Cabe mencionar que apenas el pasado jueves 22 de julio, familiares de personas desaparecidas en Puebla acudieron a la Ciudad de México y entregaron un oficio en Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que exhorte al Congreso local a un periodo extraordinario para aprobar la ley en la materia.

Además, se debe señalar que familiares de víctimas mantienen un plantón afuera de la sede del Congreso de Puebla en protesta por no legislar en la materia, ya que después de haberse comprometido a sacar este y otros temas, la presidenta del Congreso, Nora Escamilla Merino, rechazó que se vaya a discutir el tema debido a que ya no hay tiempo para sesionar y no están dispuestos a hacerlo en un periodo extraordinario, pues no lo convocaron.

Consejos Ciudadanos en Materia de Búsqueda nos sumamos al reclamo de familiares de personas desaparecidas en #puebla que exigen al @CongresoPue apruebe la ley en materia de desaparición y a las demás autoridades a no entorpecer el proceso legislativo. pic.twitter.com/qyv6BjVDAq — Consejo Nacional Ciudadano (@CCiudadanoSNB) July 26, 2021

- Publicidad -

CB