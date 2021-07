-Publicidad-

Colonos de las unidades habitacionales de La Margarita y Manuel Rivera Anaya, dos de las más pobladas en Puebla capital, urgieron al ayuntamiento elecciones para renovar sus mesas directivas, pues estas se han mantenido por años entre acusaciones a sus líderes.

En el caso de La Margarita, la presidenta vecinal, Lidia Chávez Hernández, tendría más de 15 años ejerciendo el cargo, aseguran los colonos, mientras que Manuel Rivera Anaya mantiene como líder a Eduardo Limón Campeche desde 2013.

Pobladores de la primera unidad habitacional, quienes pidieron el anonimato, relataron Chávez Hernández fue electa al cargo en 2007 y llegó a repetir el puesto en 2010; desde entonces, insiste en ejercer funciones pese a no ser reconocida por el ayuntamiento, segun comentaron en entrevista con este medio.

Los denunciantes acusaron qué la mujer cobraba «cuotas» a los comerciantes ambulantes, para que pudieran instalarse, e incluso acusaron que «renta» espacios públicos para locales y puestos.

Mencionaron que no ha habido intervención de la Comuna para realizar elecciones, pues las última jornada realizada en 2017 fue gestionada «por su misma gente», por lo que acusan no es transparente y Chávez Hernández aún «usurpa funciones» que no le corresponden».

Interviene Comuna en Rivera Anaya

En el caso de Manuel Rivera Anaya, un grupo de colonos acusó que Limón Campeche se niega a realizar una asamblea para renovar la mesa directiva, a la cual llego desde 2013 y tendría que haberse actualizado en 2015, lo cual no ha ocurrido.

Los quejosos aseguraron que el sediciente presidente vecinal mantiene un cobro de cuotas a los habitantes, cuyo manejo -acusan- es discrecional, al sostener que no se ve una intervención a los espacios públicos.

Ante la denuncia de los pobladores, el ayuntamiento de Puebla buscó la implementación de una mesa directiva provisional, que relegara a Limón Campeche; no obstante, éste acusó una «imposición» y que la renovación debería ser en una asamblea que, expuso, no se puede realizar por la actual pandemia de Covid-19.

Hace apenas una semana, la comisión de Gobernación municipal aprobó la convocatoria para la realización de elecciones en 75 colonias de la capital, lo cual quedará sujeto a los contagios de Covid, por lo que será la autoridad local quien decida.