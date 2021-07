-Publicidad-

Un grupo de padres se manifestó en Casa Aguayo para pedir al gobierno estatal que no se desincorpore al Centro Escolar «Licenciado Miguel Alemán» (Celma) de la BUAP; ante ello, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que la incorporación se mantiene al menos un año.

La mañana de este viernes, desde las instalaciones del centro educativo, ubicado en San Pedro Cholula, una veintena de padres realizaron una movilización en vehículos particulares, hasta la capital poblana y la sede del Poder Ejecutivo, donde mantienen un plantón.

Los quejosos demandaron atención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, para pedir que la preparatoria del Celma no se convierta un bachiller general, siendo que actualmente cuenta con el plan de estudios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Fue hace unas semanas cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la desincorporación de dicho colegio, además del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch) y el Juan N. Méndez.

En entrevista, Hugo Francisco, quién representa a los inconformes, afirmó que «la mayoría están a gusto» con este sistema, pues da a los alumnos un perfil de egreso «universitario», además de que -dijo- el Celma no tiene condiciones para implementar talleres, pues su extensión no supera una manzana.

Sostuvo que serán los alumnos que pasan de secundaria a bachiller quienes resulten afectados por el cambio -sin especificar cuántos grupos-, mientras que resaltó al Celma como un referente en la zona, al ofertar la preparatoria a la región y sus poblaciones

Al cierre de esta edición, los quejosos se mantienen en la zona, ante el bloqueo de la Policía Estatal a la 14 Oriente; una comitiva de padres de familia fue recibida en Casa Aguayo para entregar una colecta de firmas, a fin de que se frene la desincorporación.

Se mantendrá incorporación un año : Barbosa

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que los centros Celma, Cenhch y Juan N. Méndez permanecerán un año más incorporados a la BUAP, mientras que atribuyó las protestas a una “falta de comunicación”.



En conferencia de prensa, el mandatario aseveró que, para el ciclo escolar 2021-2022, los colegios conservarán el plan de estudios de la máxima casa de estudios en la entidad.

“Creo que ha habido falta de tener una comunicación muy amplia sobre este tema (..) no se va a mover nada, se va a quedar por este año incorporada a la BUAP, todas las preparatorias de los centros escolares, esto es una decisión tomada hace semanas, no se por que no se los comunican”, declaró cuestionado al respecto.