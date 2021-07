-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, criticó el “alto porcentaje” –al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal– para que la Consulta Popular sobre el juicio a exmandatarios sea vinculante; pide fortalecer la democracia participativa.

En su conferencia de prensa matutina, refirió que aunque no se llegue a la participación necesaria, de alrededor de 37 millones de ciudadanos, para que lo decidido en el ejercicio tenga efectos legales, se trata de “un ejercicio democrático de primer orden”.

“Es un procedimiento inédito, que tiene mucha fortaleza política y sobre todo moral, no sólo es un asunto jurídico, es condenar a malos gobiernos y ayudar a la no repetición”, dijo.

Señaló que toda la población debe contribuir a establecer “como algo cotidiano” la democracia participativa y “no quedarnos en la democracia representativa”, en la que se elige al representante y ellos son los que deciden, pues “el pueblo debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos”.

La Consulta Popular se realizará el próximo 1 de agosto, busca que de resultar ganador el “sí”, además de que cumpla con el porcentaje de participación ciudadana, se inicie un proceso de investigación y juicio contra los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto; es decir, los cinco sexenios anteriores.

Critica que medios no hagan declaraciones sobre Consulta

López Obrador criticó el papel de muchos medios de comunicación que no hacen declaraciones al respecto, ya que “deberían organizar mesas de debate de los que están a favor y en contra, opinando, informando”, lo cual sí ha ocurrido en redes sociales.

Agregó que los grupos de intereses creados no quieren que se cuestionen los casos, pues durante tres décadas no se habló de corrupción y no se le consideraba como un delito grave, pues el Código Penal Federal fue modificado con Salinas de Gortari.

Recordó que su propuesta de que la Consulta Popular se realizará al mismo tiempo que las elecciones del 6 de junio fue desechada por la oposición, por lo que se fijó el día para el próximo 1 de agosto.

Reiteró que no participará debido a que “se tiene que ver hacia adelante, lo mejor es la no repetición, cambiar conductas”, aunque “sí debe mantenerse abierta una vía para que el presidente, sea quien esté, no se sienta absoluto, por eso presenté la iniciativa”.