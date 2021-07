-Publicidad-

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el socavón de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, se formó por un “proceso natural de disolución de rocas calcáreas”, por lo que descartó que la sobreexplotación del acuífero haya sido la causa del fenómeno.

Lo anterior, tras dar a conocer la opinión técnica sobre las condiciones geohidrológicas en la zona elaborada por la Dirección General del Organismo de Cuenca Balsas, con el apoyo de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Subdirección General Técnica, que entregó al gobierno del estado.

Y es que, según la información geológica del sitio, existen elementos que sugieren el proceso de formación de cavernas o dolinas, el cual obedece a un proceso natural de disolución de las rocas calcáreas, las cuales eventualmente pueden colapsarse u obstruirse en forma natural y abrirse posteriormente.

Además, en la zona del socavón, el agua subterránea tiene mayor temperatura que en el resto del acuífero, lo que sugiere el ascenso de las aguas profundas hacia el superior.

En tanto, de acuerdo con la verificación realizada en fechas recientes de los niveles piezométricos del acuífero en la zona del socavón, los niveles estáticos se mantienen estables, similares e inclusive en algunos casos por arriba a los reportados en estudios anteriores.

Sin evidencia de abatimiento del acuífero

Lo anterior indica que no existe evidencia de abatimiento del acuífero; es decir, no existen elementos para establecer una relación causal del fenómeno de hundimiento a partir del proceso de variación de niveles del acuífero, además de que el acuífero del Valle de Puebla cuenta aún con disponibilidad, por lo que no se encuentra en condición de sobre explotación.

Dicha resolución se da luego de que tras la formación del hoyo, que hasta el momento mantiene una dimensión de 126 metros en su eje mayor por 123 en su eje menor, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua acusaran que su formación obedecía a la sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas de la zona.

Por ello, el organismo considero que el estudio del fenómeno registrado desde el pasado 30 de mayo debe enfocarse principalmente en el análisis geológico y tectónico más profundo de la zona de interés.

Es necesario señalar que hasta el momento, los afectados por el socavón no han aceptado los cheques de indemnización porque exigen una explicación sustentada del monto que les ofrecen.